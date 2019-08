16 Uhr: Servus und herzlich willkommen zum AZ-Liveticker für den Bundesliga-Auftakt des FC Bayern gegen Hertha BSC. Anpfiff ist erst um 20.30 Uhr, doch schon jetzt gibt es eine erste wichtige Nachricht: Wie "Sky" berichtet, fällt Mittelfeldspieler Leon Goretzka für die Partie aus! Über die Schwere der Verletzung ist noch nichts bekannt. Auch ein offizielles Statement des FC Bayern steht noch aus.

Bayern-Auftakt ohne Neuzugang Perisic

Der FC Bayern eröffnet am Freitagabend die 57. Spielzeit in der Bundeliga. Gegner ist die Hertha aus Berlin. In der vergangenen Saison verloren die Münchner das Hinspiel in der Hauptstadt mit 0:2, im Rückspiel setzte sich die Mannschaft von Trainer Niko Kovac dann mit 1:0 durch.

In dieser Woche hat der deutsche Rekordmeister den Leih-Deal mit Ivan Perisic von Inter Mailand fix gemacht. Der Kroate wechselt vorerst für ein Jahr nach München, anschließend besteht eine Kaufoption. Der 30-Jährige ist fit und hat am Mittwoch auch schon mit der Mannschaft trainiert. Spielen darf er am Freitag wegen einer kuriosen Gelbsperre trotzdem nicht. "Ich würde mir wünschen, dass es nicht so ist", sagte Kovac bei der offiziellen Vorstellung von Perisic, aber man muss "die Sperre mitübernehmen, obwohl sie in dieser Form in Deutschland nicht existiert". Perisic handelte sich im letzten Saisonspiel der vergangenen Spielzeit seine fünfte Gelbe Karte ein – die Sperre gilt sowohl saison- als auch ligaübergreifend.

Daneben muss Kovac auf Mittelfeld-Abräumer Javi Martínez verzichten. Der Spanier hat weiterhin Knieprobleme und hat auch am Mittwoch nicht mit der Mannschaft trainiert. "Er hat noch eine kleine Trainingssperre unserer Ärzte. Er hat im Kraftbereich trainiert und wird noch individuell betreut" so Kovac am Mittwoch. Ansonsten sind alle Spieler einsatzbereit. Fraglich ist noch, ob Neuzugang Jann-Fiete Arp im Kader stehen wird, der im Pokalspiel gegen Cottbus nicht von Kovac berücksichtigt wurde.