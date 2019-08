4. Min.: Erste Chance für die Bayern: Nach einer Einzelaktion von Gnabry landet der Ball im Rücken der Hertha-Abwehr bei Thiago, der von der Strafraumkante abzieht. Der Spanier bekommt jedoch zu wenig Wucht hinter den Ball, schießt zudem zu zentral – Jarstein hält ohne Probleme.

3. Min.: Kovac lässt in seinem bevorzugten 4-3-3-System spielen. Thiago übernimmt als Sechser den defensiveren Part, Tolisso und Müller spielen etwas offensiver als Achter.

1. Min.: Gnabry bringt die erste flache Flanke in den Strafraum der Berliner. Jedoch kein Problem für Hertha-Keeper Jarstein.

1. Min.: Los geht's – die 57. Bundesliga-Saison kann beginnen!

20.34 Uhr: Bayern-Kapitän Manuel Neuer gewinnt die Platzwahl – die Münchner haben Anstoß, spielen in den neuen Heimtrikots klassisch ganz in Rot.

20.29 Uhr: Die Mannschaften stehen im Spielertunnel bereit – gleich kann's losgehen!

20.24 Uhr: Der TV-Experte und künftige Bayern-Vorstandsboss Oliver Kahn zum Coutinho-Gerücht: "Ich kann es mir sehr gut vorstellen, gerade nach dem Abgang von James. Er ist sehr offensiv ausgerichtet, mit Drang auf die linke Seite. (...) Er könnte ein sehr guter und wichtiger Spieler für den FC Bayern werden – wenn es denn klappt." Daneben ist er sich sicher: Auf dem Transfermarkt wird bis zum 2. September "mit Sicherheit noch etwas passieren".

20.14 Uhr: Kurz vor dem Anpfiff kommt eine Mega-Nachricht aus Spanien: Wie der katalanische Radiosender "RAC1" mit Sitz in Barcelona berichtet, steht Barca-Star Philippe Coutinho vor einem Wechsel zum FC Bayern. Der Flügelspieler steht beim heutigen Spiel des FC Barcelona gegen Athletic Bilbao schon nicht mehr im Kader und soll sich am Sonntag auf den Weg nach München machen. Coutinho soll vorerst für ein Jahr zu den Bayern ausgeliehen werden. Dem Bericht zufolge soll er sich vor zwei Tagen mit Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge getroffen haben.

19.58 Uhr: Neben Dauerbrenner Leroy Sané gibt es beim FC Bayern derzeit zwei Transfer-Personalien, die besonders interessant sind: Zum einen wäre da Ex-Bayern-Star Mario Mandzukic, der mit den Münchnern 2013 das Triple holte. Der Kroate von Juventus Turin wird erneut mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht. Zum anderen Michael Cuisance von Borussia Mönchengladbach. Mehreren Berichten zufolge soll das Mittelfeld-Talent kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern stehen. Abwarten, ob Trainer Niko Kovac oder Sportdirektor Hasan Salihamidzic im Rahmen der Partie etwas zu den beiden Spielern sagen werden.

19.42 Uhr: Wer sich fragt, warum Neu-Bayer Ivan Perisic nicht im Kader steht: Eine recht kuriose Sperre zwingt den Kroaten zum Zuschauen. Im letzten Saisonspiel der vergangenen Saison holte sich der 30-Jährige für Inter Mailand seine fünfte Gelbe Karte der Saison ab und wurde dadurch gesperrt. Die Sperre gilt gilt sowohl saison- als auch ligaübergreifend!

19.36 Uhr: Auch die Aufstellung der Berliner Gäste ist mittlerweile da: Neuzugang Dodi Lukebakio startet neben Routinier Vedad Ibisevic im Sturm. Den Bayern dürfte der Angreifer noch wohl bekannt sein – in der vergangenen Saison erzielte Lukebakio beim 3:3 von Fortuna Düsseldorf in München einen Hattrick.

19.32 Uhr: Ebenfalls auffällig: Neuzugang Jann-Fiete Arp ist wie schon zuletzt beim Pokalspiel gegen Cottbus nicht im Bayern-Kader. Dafür sind mit Kwasi Okyere Wriedt, Lars Lukas Mai, Paul Will und Sarpreet Singh gleich vier Spieler aus der zweiten Mannschaft dabei! So hat sich Sturm-Talent Arp seinen Start beim deutschen Rekordmeister sicherlich nicht vorgestellt.

19.29 Uhr: Die offizielle Aufstellung der Bayern ist da – und Kovac hat die ein oder andere Überraschung parat: So hat Neuzugang Benjamin Pavard den Vorzug in der Innenverteidigung erhalten, Jérôme Boateng, der in der Vorbereitung durchaus zu überzeugen wusste, muss zunächst auf der Bank Platz nehmen. Daneben fällt Leon Goretzka wirklich aus: Der Mittelfeldspieler hat dem Verein zufolge im Abschlusstraining einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen.

19.08 Uhr: Die Spannung steigt, in weniger als eineinhalb Stunden geht's los. Bald dürften beide Mannschaften ihre offiziellen Aufstellungen bekannt geben – dann ist auch klar, ob Goretzka wirklich verletzt ausfällt. Bis dahin etwas für die Statistik-Freunde: 68 Mal haben die Bayern in der Bundesliga bislang gegen die Hertha gespielt – dabei konnten die Münchner 39 Partien für die entscheiden, zehn Mal ging Berlin als Sieger vom Platz, 19 Paarungen endeten Remis.

16 Uhr: Servus und herzlich willkommen zum AZ-Liveticker für den Bundesliga-Auftakt des FC Bayern gegen Hertha BSC. Anpfiff ist erst um 20.30 Uhr, doch schon jetzt gibt es eine erste wichtige Nachricht: Wie "Sky" berichtet, fällt Mittelfeldspieler Leon Goretzka für die Partie aus! Über die Schwere der Verletzung ist noch nichts bekannt. Auch ein offizielles Statement des FC Bayern steht noch aus.

Bayern-Auftakt ohne Neuzugang Perisic

Der FC Bayern eröffnet am Freitagabend die 57. Spielzeit in der Bundeliga. Gegner ist die Hertha aus Berlin. In der vergangenen Saison verloren die Münchner das Hinspiel in der Hauptstadt mit 0:2, im Rückspiel setzte sich die Mannschaft von Trainer Niko Kovac dann mit 1:0 durch.

In dieser Woche hat der deutsche Rekordmeister den Leih-Deal mit Ivan Perisic von Inter Mailand fix gemacht. Der Kroate wechselt vorerst für ein Jahr nach München, anschließend besteht eine Kaufoption. Der 30-Jährige ist fit und hat am Mittwoch auch schon mit der Mannschaft trainiert. Spielen darf er am Freitag wegen einer kuriosen Gelbsperre trotzdem nicht. "Ich würde mir wünschen, dass es nicht so ist", sagte Kovac bei der offiziellen Vorstellung von Perisic, aber man muss "die Sperre mitübernehmen, obwohl sie in dieser Form in Deutschland nicht existiert". Perisic handelte sich im letzten Saisonspiel der vergangenen Spielzeit seine fünfte Gelbe Karte ein – die Sperre gilt sowohl saison- als auch ligaübergreifend.

Daneben muss Kovac auf Mittelfeld-Abräumer Javi Martínez verzichten. Der Spanier hat weiterhin Knieprobleme und hat auch am Mittwoch nicht mit der Mannschaft trainiert. "Er hat noch eine kleine Trainingssperre unserer Ärzte. Er hat im Kraftbereich trainiert und wird noch individuell betreut" so Kovac am Mittwoch. Ansonsten sind alle Spieler einsatzbereit. Fraglich ist noch, ob Neuzugang Jann-Fiete Arp im Kader stehen wird, der im Pokalspiel gegen Cottbus nicht von Kovac berücksichtigt wurde.

