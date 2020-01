Wozu Lewandowski im Stande ist, wenn das der Fall ist, zeigte er in der Hinrunde eindrucksvoll. 30 Pflichtspieltreffer (19 in der Bundesliga, zehn in der Champions League, ein Tor im DFB-Pokal) sprechen für sich. Lewandowski präsentierte sich in der Form seines Lebens und nimmt sogar Gerd Müllers ewigen Ligarekord (40 Tore) ins Visier.