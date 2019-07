Bayerns US-Höhepunkte, die High Fives der Reise:

Mannschaft in guter Frühform: Das überzeugende 3:1 gegen Real Madrid war erstaunlich gut – auch wenn die Spanier in der zweiten Halbzeit mit der B-Mannschaft angetreten sind. "Das erste Spiel gegen Arsenal haben wir durch das Gegentor kurz vor Schluss unnötig verloren (1:2. d.Red.)", resümierte Joshua Kimmich. Die Frühform begründet sich auch in der Lust der Profis auf solche anspruchsvollen Tests. "Wir hatten sehr attraktive Gegner und namhafte Gegenspieler", so Kovac, "da möchte man sich in einem guten Licht präsentieren."