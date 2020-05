Die Geisterspiele, für Bayern beginnend mit dem Auswärtsmatch am Sonntag in der "Alten Försterei" bei Union Berlin (18 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker), sind angesichts der Corona-Pandemie alternativlos. Dem Kultfilm "Ghostbusters" entsprechend wollen Bayerns Geisterjäger, die Säbener-"Ghostbusters", Isolation und Trübsal, die bösen Geister, die in den letzten Wochen über die Gesellschaft hereingebrochen sind, verjagen und vertreiben. Mit dem, was sie am besten können: Fußball spielen, Spektakel zeigen. Seien die Umstände, wie sie sind.