Bayern gegen Chelsea am Samstag

Am Samstag (21 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) kommt Chelsea dann zum Rückspiel in die Allianz Arena. Flick, der die Trainingsgruppe nun teilt und vorerst auf die Zugänge um Leroy Sané verzichtet, warnte in den vergangenen Tagen mehrmals vor Chelsea. Er will, dass seine Stars die Partie von Beginn an dominieren, die Engländer mit Pressing unter Druck setzen. Gegen Marseille klappte das schon prima. Vorstand Oliver Kahn lobte das "erstaunlich hohe Niveau" seiner Bayern nach dem Kurzurlaub.