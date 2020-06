Dennoch glaubt Bayern-Legende Lothar Matthäus zu wissen, wer ab der kommenden Saison nicht mehr zum Kader der Münchner zählt. "Ich denke da vor allem an Philippe Coutinho und Javi Martínez - aber auch an Corentin Tolisso und Lucas Hernández", erklärt der Rekordnationalspieler in seiner "Sky"-Kolumne.