Thema Neuverpflichtungen: Laut "Kicker" gibt es bei Sané intern "Zweifel an der Mentalität" des Spielers. Die Münchner sollen verwundert sein, dass Sané nach seinem Beraterwechsel Abstand nahm von der bereits getroffenen Vereinbarung über einen Wechsel – und neu verhandeln wollte. Flick fiel, so hört man, intern nie als treibende Kraft des Transfers auf. Zu seinen bevorzugten Spielern für die Zukunft zählen Kai Havertz (20) und Timo Werner (24). Bei Werner ist wiederum Sané-Fan Salihamidzic skeptisch. Es stellt sich die grundsätzliche Frage, wie viel Einfluss ein Trainer in Sachen Neuverpflichtungen haben darf.