Boateng zeigte es allen Kritikern

JÉRÔME BOATENG, NOTE 2: Der 31-Jährige war vor der Saison bereits abgeschrieben. Uli Hoeneß empfahl ihm – und zwar sogar öffentlich – einen Vereinswechsel. Der platzte aber wie schon im Vorjahr. Boateng blieb in München und zeigte es all seinen Kritikern noch mal. Boateng kennt Flick noch als Co-Trainer von der Nationalelf, mit der beide 2014 in Brasilien gemeinsam Weltmeister wurden. In individuellen Einheiten nahm sich der Bayern-Coach persönlich um Boateng an und verhalf ihm wieder zu alter Stärke und Selbstvertrauen. Mit konstant guten Leistungen war Boateng in der Rückrunde eine feste Säule in der Abwehr.