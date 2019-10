Ist er ein adäquater Nachfolger für Arjen Robben?

Langsam, langsam (lacht). Man weiß, was man an Arjen Robben hatte, beide Spieler kann man nicht vergleichen. Kingsley Coman und Gnabry sind zwei junge Spieler, die Lust haben. Das ist gut. Wenn es mal schlecht läuft, wird es für sie wichtig sein, dass sie einen kühlen Kopf bewahren. Und in den guten Phasen dürfen sie nicht durchdrehen.



Die Spielweise des FC Bayern wird schon länger kritisch gesehen. Erkennen Sie eine spielerische Entwicklung unter Niko Kovac?

Niko macht einen guten Job. Man hat gesehen, was Bayern gegen Augsburg für Chancen hatte. Niko kann ja nicht auf den Platz gehen und die Tore schießen. Vielleicht ist es besser, dass jetzt so ein Spiel passiert ist und nicht in der entscheidenden Phase der Saison. Ich unterschreibe sofort das, was Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat: Wir müssen besser spielen, sonst kommen wir in der entscheidenden Phase nicht weiter. Aber an Niko Kovac habe ich keine Zweifel. Er ist ein guter Trainer, ein junger Trainer, der Zeit braucht.

Elber glaubt an Kovac

Nimmt Kovac denn alle Spieler mit – wie es früher Ihr Trainer Ottmar Hitzfeld geschafft hat?

Was ich mitbekommen habe, hören die Spieler Kovac schon zu. Ich bin viel mit der Mannschaft und dem Präsidium unterwegs und hatte nicht den Eindruck, dass der eine oder andere Spieler enttäuscht von Kovac ist. Ich glaube an den Trainer.

Was ist für Bayern möglich in dieser Champions-League-Saison?

Da muss man abwarten. Die Saison ist noch jung, man kann die Stärken der europäischen Klubs noch nicht genau einschätzen. Sogar der FC Liverpool hat schon verloren. Bayern muss konzentriert arbeiten. In der letzten Saison haben wir im Achtelfinale in Liverpool gut gespielt, aber im Rückspiel nicht gut ausgesehen. Das darf nicht nochmal passieren.

Erwarten Sie einen Dreikampf um die Meisterschaft zwischen Bayern, Dortmund und Leipzig?

Die Spannung in der Liga finde ich richtig geil. Leipzig spielt ganz oben mit, ich hoffe auch auf Leverkusen und Schalke. So lange mehrere Vereine um den Titel spielen, umso interessanter ist die Bundesliga weltweit. Es gab schon Phasen in den vergangenen Jahren, in denen es langweilig war. In Brasilien haben die Fans lieber englischen Fußball geschaut, weil Bayern immer auf Platz eins war und Meister geworden ist. Ich würde mir schon wünschen, dass es für die Fans bis zum Ende spannend bleibt – und Bayern Meister wird.

"Kahn war der Einzige, der sich nicht nur um Fußball gekümmert hat"

Trauen Sie auch Ihrem Ex-Klub, dem aktuellen Tabellenführer Gladbach, zu, um die Meisterschaft mitzuspielen?

Das glaube ich nicht. Gladbach und auch Wolfsburg sind in meinen Augen beide noch nicht so weit. Die Chance für diese Mannschaften war jetzt in der Phase da, in der wir Punkte haben liegenlassen. Das ist nicht normal für den FC Bayern. Aber keiner hat davon profitiert. Ich glaube, dass Dortmund und Leipzig noch nach oben kommen können.

Anfang 2020 verstärkt Ihr früherer Mitspieler Oliver Kahn den Vorstand des FC Bayern. Kann er die emotionale Lücke füllen, die Uli Hoeneß mit seinem Abschied als Präsident hinterlässt?

ch glaube schon. Bei uns in der Kabine war Oli der Einzige, der sich nicht nur um Fußball gekümmert hat. Er hatte einen weiteren Blick – auch auf Finanzen und Ähnliches. Deshalb kann er das gut hinbekommen. Er soll langsam lernen, wie alles funktioniert im Klub. Das ist gut. Oli war schon als Spieler sehr fokussiert.

Wie hat sich das gezeigt?

Er war ja kein Naturtalent, das hat Oli uns auch selbst immer gesagt: "Ich muss arbeiten, arbeiten, um gut zu halten. Wenn ich eine Woche schlecht trainiere, brauche ich am Wochenende gar nicht spielen" – so war er. Und so hat er alles gewonnen, was man gewinnen kann.

"Pizarro muss sich hinten anstellen"

Wer war eigentlich Ihr bester Freund im Fußballgeschäft?

Fredi Bobic. Er ist mein Bruder, fast noch mehr als die zwei Brüder, die ich von meiner Mama habe. Mit Fredi habe ich fast jeden Tag Kontakt. Wenn Frankfurt gespielt hat, rufe ich sofort an. Frankfurt spielt echt einen tollen Fußball.

Und Claudio Pizarro?

Mit Claudio war ich auf der Wiesn. Ich habe ihn eingeladen, bei den Bayern-Legenden mitzuspielen. Aber er spielt noch für Bremen, da muss man abwarten. Vielleicht nächste Saison. Aber es ist klar, dass er sich hinten anstellen muss. Ich bin Präsident der Legenden-Mannschaft und im Sturm natürlich gesetzt von Beginn an. Dann gibt es noch Roy Makaay, Luca Toni – Claudio wäre also nur der vierte Stürmer (lacht).

