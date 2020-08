Beim 3:1 gegen den SSC Neapel im Achtelfinal-Rückspiel traf Messi zum 2:0, ein weiterer kunstvoller Treffer wurde ihm aberkannt, im Grunde Gotteslästerung. Messi lieferte. "In Zeiten der Ungewissheit gibt es eine Sicherheit: Messi", schrieb die spanische Zeitung "El Pais" und bezog sich dabei nicht nur auf die Corona-Pandemie, sondern auch auf die spielerische Krise der Katalanen, die in "La Liga" zusehen mussten, wie Erzrivale Real Madrid den Meistertitel feierte. In der Königsklasse soll, – nein, muss – Messi (31 Tore und 25 Assists in 43 Spielen) die Barça-Saison retten.

"Ich habe einen Riesenrespekt vor ihm. Er hat etwas, was möglicherweise kein Zweiter auf diesem Planeten hat: Er kann Spiele im Alleingang entscheiden", sagte Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge. Daher müsse man den Argentinier "aufmerksam beobachten und ihm aggressiv und taktisch klug die Freude am Spiel nehmen." Messi sei "der Superstar des letzten Jahrzehnts".

Messi-Bilanz gegen Bayern: 5 Spiele, 4 Tore

In den bisherigen drei K.o.-Runden-Duellen traf Messi in fünf Partien vier Mal gegen Bayern, schoss seinen Verein zwei Mal weiter. Als er vor dem Halbfinal-Rückspiel 2013 verletzt ausfiel, schwanden Barcelonas Hoffnungen. Die Katalanen gingen gegen die Heynckes-Bayern zu Hause 0:3 unter. Allerbeste Aussichten hat man gegen Barça immer noch dann, wenn Messi gar nicht mitspielt.

