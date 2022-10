Mölders über Ex-Klub TSV 1860: "Hoffe, dass es endlich mit dem Aufstieg klappt"

Sascha Mölders drückt dem TSV 1860 die Daumen – in dieser Saison soll's endlich mit dem Aufstieg klappen! Am kommenden Wochenende wünscht sich der Angreifer ein ganz besonders hohes Ergebnis.

München - Sascha Mölders steht dem TSV 1860 weiterhin positiv gegenüber – trotz seines eher unversöhnlichen Abschieds in Giesing... Das machte er nun einmal mehr klar, am Sonntag war der Stürmer zu Gast im und sprach dabei auch über seinen ehemaligen Verein.

Der mittlerweile 37-Jährige ist guter Dinge, dass es bei den Münchnern in dieser Saison für den Aufstieg reicht. "Ich glaube, dass Sechzig eine gute Runde spielt, sie haben eine gute Qualität in der Mannschaft," sagte der Angreifer über seinen Ex-Klub, der derzeit Tabellenführer in der Dritten Liga ist. "Ich hoffe und drücke natürlich die Daumen, dass es endlich mit dem Aufstieg klappt."

Sascha Mölders lief insgesamt sechs Jahre für den TSV 1860 auf. © IMAGO / Sven Simon

Mölders: "Stachel gegen Ingolstadt sitzt noch tief"

Besonders brisant könnte das Duell mit dem FC Ingolstadt am kommenden Samstag (14 Uhr, BR, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) werden. "Wir haben zwei Jahre hintereinander im Aufstiegsrennen das letzte Spiel gegeneinander gehabt", sagte Mölders – und weiter: "Ich hoffe, dass Sechzig am besten Fünf oder Sechs zu Null gewinnt. Der Stachel gegen Ingolstadt sitzt schon noch ein bisschen tief." Im Sommer 2021 verloren die Löwen mit 1:3 gegen die "Schanzer", im Jahr zuvor gab es eine 0:2-Niederlage.

Die 1:4-Pleite der Löwen in dieser Saison gegen Verfolger Elversberg sieht Mölders nicht so dramatisch: "Wenn du mal eine Niederlage kassierst, ist das nicht so schlimm, aber du darfst halt nicht so oft Unentschieden spielen. Michael Köllner hat's nach dem Spiel (gegen Borussia Dortmund II, d. Red.) gesagt: Wenn du auswärts spielst und holst einen Punkt, und zuhause holst du drei – so steigst du am Ende auf."

Apropos Aufstieg: Auf diesem Weg befindet sich auch Mölders' aktueller Verein, der TSV Landsberg, bei dem er als Spielertrainer fungiert. Nach 13 Spielen steht die Mannschaft in der Bayernliga Süd auf dem ersten Platz. Vor allem dank der Tore des Sturm-Oldies: Mölders steht bereits bei 16 Treffern.