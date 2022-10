Michael Köllner: Beeindruckt von Fan-Support in Dortmund

Ein Unentschieden im Signal Iduna Park reicht aus, um wieder auf den ersten Platz der Tabelle zu klettern. Michael Köllner ist begeistert, welchen Support die Löwen in Dortmund durch die Fans erfahren haben.

Rund 2.500 Fans reisten aus dem Süden in den Ruhrpott, um das Spiel gegen Borussia Dortmund II im Signal Iduna Park zu verfolgen. Es war eine wahre Löwen-Invasion!

"Solche Spiele musst du auch bestehen": Michael Köllner ist zufrieden

Zwar holten die Sechzger nur einen anstatt drei Punkten, aber das 1:1 reichte für eine Rückkehr an die Tabellenspitze aus. Trainer Michael Köllner kann seinen Löwen keinen Vorwurf machen: "Wir mussten uns heute strecken, haben kämpferisch alles gegeben." Und: "Solche Spiele musst du auch bestehen."

Trainer mit Extra-Lob für 2.500 angereiste Fans

Doch ein XXL-Lob gab es für die Anhänger des TSV 1860 Münchens, die extra mit nach Dortmund gekommen sind. "Das war wieder großer Sport. Zweieinhalbtausend Fans, die uns ununterbrochen angefeuert und bei Wind und Wetter alles gegeben haben. Von daher ein großes Kompliment!"

Der TSV 1860 kann sich stets auf seine Anhänger verlassen

Der TSV 1860 kann sich eben nicht nur in Giesing auf seine Anhänger verlassen, sondern auch bei den Auswärtsspielen. Die Löwen locken teilweise gar mehr Fans in der Fremde an, als mancher Bundesligist. 1.425 Fans begleiten die Sechzger im Schnitt, berichtet " ". Das sind weit mehr als doppelt so viele wie beispielsweise bei der TSG Hoffenheim (455) dabei sind. Auch den VfL Wolfsburg (510) und den FC Augsburg (633) begleiten deutlich weniger Fans.

Spitzenreiter in der 3. Liga ist man mit 1.425 Fans aber nicht. Da hat Rot-Weiß Essen die Nase vorn (3.288). Auf Platz zwei liegt der 1. FC Saarbrücken (1.708) vor den Löwen an dritter Stelle.