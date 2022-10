1860-Coach Michael Köllner nach Remis gegen Dortmund II zufrieden: "Solche Spiele musst du auch bestehen"

München - Es war sicherlich nicht die beste Saison-Leistung des TSV 1860, Trainer Michael Köllner zeigte sich nach dem 1:1 gegen Borussia Dortmund II aber dennnoch zufrieden.

"Es war ein schweres Spiel für uns heute, aber wir haben einen Punkt geholt und solche Spiele musst du am Ende auch bestehen", erklärte der Löwen-Coach bei Magenta Sport. "Es war ein sehr, sehr intensives Spiel."

Köllner: "Die 3. Liga ist ein Abnutzungskampf"

Der Punktgewinn für die Löwen im Signal Iduna Park war hart erkämpft, ein klassisches Arbeits-Remis. "Das muss auch mal so sein in der Saison. Die 3. Liga ist ein Abnutzungskampf, vor allem gegen Dortmund, die ein sehr pressing-intensives Spiel spielen. Da kann man sich nicht immer so locker befreien", analysierte Köllner weiter.

Ein Unentschieden sei zwar nicht das "Wunschergebnis, natürlich will man jedes Spiel gewinnen", allerdings freue sich der Übungsleiter, dass sein Team am Geburtstag von Löwen-Legende Petar Radenković nicht mit leeren Händen nach Hause fährt.

1860 nach Elversberg-Patzer wieder Tabellenführer

"Wir sind zufrieden am Ende, dass es ein Punkt geworden ist, weil man nicht von Sieg zu Sieg durch die Liga gehen kann. Man muss sich auch mal einen Punkt erkämpfen und das haben wir gemacht."

Und es wird noch besser: Da der bisherige Liga-Spitzenreiter Elversberg mit 1:2 gegen den SC Verl im Parallelspiel verloren hat, grüßt 1860 gar wieder von der Tabellenspitze. "Da freuen wir uns auch drüber", so Köllner abschließend.