Fan-Unterstützung: Hier lässt der TSV 1860 sogar drei Bundesligisten hinter sich

Der TSV 1860 kann sich nicht nur im Grünwalder Stadion auf seine Fans verlassen, sondern auch in der Fremde. Zu den Auswärtsspielen reisen teilweise mehr Anhänger mit als bei so manchem Bundesligist. Drittliga-Spitzenreiter ist aber ein anderer Verein.

München - Im heimischen Grünwalder Stadion sind die Löwen eine Macht – auch und vor allem dank ihrer lautstarken Fans. Für sie sind die Heimspiele im Herzen Giesings jedes Mal ein Highlight. Auch Trainer und Spieler schwärmen regelmäßig von der Atmosphäre im altehrwürdigen Sechzgerstadion.

Doch auch bei den Auswärtsspielen können sich die Löwen auf die Unterstützung ihrer Anhänger verlassen. Egal wann, egal wohin: reisefreudig sind die Fans immer.

Auswärtsfans: 1860 lässt Hoffenheim, Wolfsburg und Augsburg hinter sich

Dies zeigt auch ein Blick auf den Zuschauerschnitt in der Fremde. Denn dort lassen die Sechzger sogar manchen Bundesligisten hinter sich. Laut dem Portal " " werden sie bei Auswärtsspielen im Schnitt von 1.425 Fans begleitet. Das sind weit mehr als doppelt so viele wie beispielsweise bei der TSG Hoffenheim (455) dabei sind, der VfL Wolfsburg (510) und den FC Augsburg (633) begleiten deutlich weniger Fans in die Fremde.

Für Platz eins in der 3. Liga reicht es damit aber übrigens nicht. Spitzenreiter ist hier Rot-Weiß Essen, das im Schnitt 3.288 Fans mit in die Auswärtsstadien bringt. Auf Platz zwei liegt der 1. FC Saarbrücken (1.708) vor den Löwen an dritter Stelle.

Ligainternes Schlusslicht ist übrigens der SC Verl, der im Schnitt nur von 23 Auswärtsfans begleitet wird. Tiefstwert war die Partie beim Halleschen FC, als gerade einmal zwei Schlachtenbummler die Reise in die Fremde angetreten haben.