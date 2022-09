Während WM: TSV 1860 trifft bei Wörthersee-Cup auf Hertha BSC Berlin

Den Drittligisten steht aufgrund der WM in Katar eine verlängerte Winterpause bevor. Der TSV 1860 nutzt die Zeit und nimmt im November an einem Turnier in Österreich teil.

München - Am 20. November startet die Winter-WM in Katar, einen Tag zuvor sind auch die Löwen im Einsatz. Wie Austria Klagenfurt am Dienstag bekannt gab, nimmt der TSV 1860 am Wörthersee-Cup teil.

Im Halbfinale des Vierer-Turniers treffen die Sechzger am 19. November (18.30 Uhr) auf Bundesligist Hertha BSC. Im anderen Duell stehen sich Gastgeber Klagenfurt und das kanadische Team York United FC gegenüber.

Ex-1860-Trainer Pacult freut sich, "alte Weggefährten wiederzutreffen"

"Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass 1860 bei uns in der Geschäftsstelle regelmäßig Thema ist. Da gibt es ja den einen oder anderen, der Bezug zu diesem Verein hat", wird Klagenfurts Trainer Peter Pacult auf der zitiert. Der Österreicher, der mit den Sechzgern als Spieler in der Saison 1993/94 in die Bundesliga aufstieg, war von 2001 bis 2003 auch Chefcoach der Löwen. Der 62-Jährige freue sich nun darauf, "alte Weggefährten wiederzutreffen".

Die Gewinner der beiden Halbfinal-Paarungen tragen am 20. November (17.30 Uhr) das Finale aus, die Verlierer treffen zuvor im Spiel um Platz drei (15 Uhr) aufeinander.