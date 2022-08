Nach Mölders-Traumtor: Last-Minute-Löwen holen Remis gegen Landsberg

Am Freitagabend war Sascha Mölders zu Gast beim TSV 1860 München II. Gegen die U21-Auswahl seines Ex-Klubs war die "Wampe von Giesing" traumhaft erfolgreich.

München - Diese Geschichten kann nur der Fußball schreiben. In der Bayernliga Süd trafen am Freitagabend in Gilching die zweite Mannschaft des TSV 1860 München gegen den TSV Landsberg, dessen Trikot sich mittlerweile der Ex-Löwe Sascha Mölders überstreift.

Und viel besser konnte man die Dramaturgie eines Spiels nicht schreiben, wie bei dieser Partie. Bereits in der 15. Minute besorgte Mölders, die ehemalige "Wampe von Giesing" mit einem Traumtor die Führung gegen den Nachwuchs seiner ehemaligen Mannschaft. Für den Goalgetter des TSV Landsberg war es bereits der 11. Saisontreffer.

Mölders mit Traumtor gegen die U21-Löwen

Von der frühen Führung lassen sich die Junglöwen allerdings nicht irritieren. Doch trotz klarer Feldüberlegenheit gelang es der zweiten Mannschaft der Sechzger nicht, den Ausgleich zu besorgen.

Die Halbzeitpause sollte dann etwas länger dauern, da sich der Wiederanpfiff durch ein Gewitter um einige Minuten verzögerte.

Vor den Augen von 1860-Präsident Robert Reisinger, wurde die Partie in der zweiten Hälften hitziger. In der 52. Minuten kommt Gresler im Landsberger Strafraum zu Fall, Schiri Rösch verweigerte den Löwen allerdings den Elfmeter.

Junglöwen retten mit Last-Minute-Treffer das Remis

In der 73. Minuten hieß es dann Platzverweis für Frank Schmöller. Der U21-Coach der Löwen wurde mit Gelb-Rot auf die Tribüne geschickt.

Nur drei Minuten später der nächste Aufreger. Goden fiel im gegnerischen Strafraum, doch auch diesmal gab es keinen Strafstoß für die Münchner.

Den sollte es dann aber in der Nachspielzeit geben. Fabian Rother fasste sich ein Herz und traf für die U21 der Löwen zum Ausgleich in der 92. Minute.

Trotz des Remis bleibt der TSV Landsberg nach neun Spielen mit 20 Punkten Tabellenführer der Bayernliga Süd, könnte aber am Samstag vom SV Kirchanschöring überholt werden.

Die kleinen Löwen belegen nach dem Freitagspiel mit 14 Punkten aus neun Spielen den achten Tabellenrang.