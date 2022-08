Noch ein Neulöwe für den TSV 1860? Michael Köllner hält sich Hintertürchen offen

Wird der TSV 1860 auf der Zielgeraden der Transferperiode doch nochmal tätig? Laut Trainer Michael Köllner haben die Löwen den Markt weiter im Blick.

München - Neun Neulöwen hat der TSV 1860 in diesem Sommer bereits verpflichtet - kommt noch ein zehnter hinzu? Gut eine Woche vor Schließung des Transferfensters am Donnerstag kommender Woche hält sich Trainer Michael Köllner jedenfalls noch alle Optionen offen.

Der Grund: Aktuell fallen bereits vier potenzielle Stammspieler aus. Bislang konnte man das Fehlen zwar gut kompensieren, kommen weitere Ausfälle hinzu, könnte es allerdings schwierig werden.

"Wir schauen uns schon auf dem Markt um – wir wissen, dass die Deadline kommt, für die Spieler, die bei Vereinen unter Vertrag sind", sagte Köllner und merkte an, dass vertragslose Spieler auch nach dem Schließen der Transferperiode in Deutschland (1. September, 18 Uhr) unter Vertrag genommen werden können: "Wir sind bereit und schauen, ob noch was auf den Markt kommt und was bei uns passiert".

Köllner: Darum schmerzen die aktuellen Ausfälle so sehr

Mit Vorjahres-Torschützenkönig Marcel Bär, Semi Belkahia und Phillipp Steinhart fallen derzeit drei Spieler verletzungsbedingt aus, dazu fehlt Tim Rieder aufgrund einer Rotsperre für zwei Spiele. "Momentan fallen vier Spieler aus. Aber damit musst du immer rechnen. Uns treffen die Spieler aber hart, denn das sind Spieler, die normalerweise in der Startelf stehen. Den Kader, den wir aktuell zur Verfügung haben, ist gut. Aber viel darf nicht mehr passieren", merkte der Löwen-Coach an.

Immerhin: Belkahia hat am Dienstag schon wieder mit dem Aufbautraining begonnen, Steinhart arbeitet im Kraftraum und auch Bär versucht sich bereits wieder ohne den schützenden Schuh ums Sprunggelenk.