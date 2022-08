TSV 1860 bereitet sich auf Köln-Spiel vor: Semi Belkahia läuft wieder, Jesper Verlaat tritt kürzer

Der TSV 1860 hat am Dienstag die Vorbereitung für das Auswärtsspiel bei Viktoria Köln aufgenommen. Jesper Verlaat hat das Mannschaftstraining vorzeitig beendet, Semi Belkahia dreht erstmals wieder Laufrunden.

München - Gute Nachrichten aus dem Löwen-Lazarett: Semi Belkahia hat beim Vorbereitungsstart auf das Auswärtsspiel des TSV 1860 bei Viktoria Köln (Samstag, 14 Uhr, BR, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) am Dienstag erstmals wieder auf dem Trainingsplatz gestanden.

Der Innenverteidiger hatte sich beim Pokalspiel gegen Borussia Dortmund (0:3) vor dreieinhalb Wochen eine Knieverletzung zugezogen und war seitdem ausgefallen. Ein Einsatz am Samstag dürfte für den 23-Jährigen allerdings noch zu früh kommen.

Mit dickem Spezialschuh: Marcel Bär als Trainingsgast bei den Löwen

Neben Belkahia müssen die Löwen weiterhin auf Marcel Bär (Fußverletzung) verzichten, der sich ebenfalls gegen den BVB verletzt hatte. Er wohnte der Einheit am Dienstag als Trainingsgast bei und trug einen dicken Spezialschuh am lädierten linken Fuß. Wann mit seiner Rückkehr zu rechnen ist, ist noch unklar. Der Torjäger selbst hofft, dass er in diesem Jahr nochmal auf dem Platz stehen kann.

Auch Tim Rieder wird den Löwen am kommenden Samstag fehlen. Er hatte beim 3:1-Sieg gegen den Halleschen FC am vergangenen Freitag eine Rote Karte gesehen. Wie lange er gesperrt wird, hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) noch nicht mitgeteilt.

Belastungssteuerung: Verlaat beendet Mannschaftstraining vorzeitig

Innenverteidiger Jesper Verlaat hat die Mannschaftseinheit am Dienstag vorzeitig beendet und drehte danach noch ein paar Laufrunden. Bei der Maßnahme handelte es sich nach AZ-Informationen aber lediglich um Belastungssteuerung. Verlaat gehört bei den Löwen zu den Vielspielern und hat alle sechs Spiele in der Liga und im DFB-Pokal über die volle Distanz bestritten.