3. Liga im Liveticker zum Nachlesen: FC Viktoria Köln gegen TSV 1860 München – Endergebnis 1:1

Tohuwabohu im Kölner Strafraum, doch der Ball will aktuell noch nicht ins Tor! Boyamba mit einer Hereingabe auf den langen Pfosten, Skenderovic köpft Voll an, auch der Nachschuss ist nicht drin. Am Ende kommt Boyamba nochmal an den Ball, sein Schuss geht aber über die Querlatte.