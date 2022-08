Löwen mit viertlängster Ungeschlagen-Serie im deutschen Profi-Fußball

In der Dritten Liga sind die Münchner Löwen derzeit das Maß aller Dinge, aber auch ligaübergreifend stehen die Sechzger mit ihrer derzeitigen Erfolgsserie sehr gut da.

München - Mit dem 3:1-Sieg am vergangenen Freitag, dem fünften in Folge, hat der TSV 1860 München den Drittliga-Rekord der Offenbacher Kickers aus der Saison 2010/11 eingestellt.

Mit dieser Siegesserie stehen die Löwen aber nicht nur in der Dritten Liga ganz weit vorne, auch im deutschen Profifußball gehören die Sechzger damit zu den derzeit erfolgreichsten Klubs.

TSV 1860 München seit sechs Liga-Spielen ungeschlagen

Mit ihren saisonübergreifend sechs Siegen in Folgen belegen die Löwen den geteilten Platz 4 im Ranking der deutschen Profi-Teams, die am längsten ungeschlagen sind. Diesen Rang teilen sich die Sechzger mit Bundesligist Mainz 05.

Rang 2 teilen sich Bundesligist Borussia Mönchengladbach (vier Siege, drei Remis) und Drittliga-Konkurrent FC Saarbrücken (zwei Siege, fünf Remis), die beide seit sieben Partien nicht mehr als Verlierer von Platz gehen mussten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Die längste Serie an ungeschlagenen Ligaspielen im deutschen Profifußball kann der 1. FC Union Berlin vorweisen. Die Eisernen haben seit zehn Spielen in Folge nicht mehr verloren (acht Siege, zwei Remis). Die letzte Niederlage stammt vom 19. März 2022. Am 27. Spieltag der Saison 2021/22 setzte es eine 0:4-Heimpleite gegen den FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister liegt mit fünf ungeschlagenen Spielen in Serie hinter den Löwen auf Platz 6.

Sollten die Sechzger am Samstag ihr Drittliga-Spiel gegen Viktoria Köln (14 Uhr live im BR, bei Magenta Sport und im AZ-Liveticker) gewinnen und am Abend Lokalrivale FC Bayern das Topspiel der Bundesliga gegen Gladbach gewinnen, würden die Löwen in diesem Ranking sogar einen Platz nach oben klettern.

Löwen mit längster Siegesserie im deutschen Profifußball

Würde man nur die gewonnenen Spiele nehmen, wäre der TSV 1860 München mit saisonübergreifend sechs Siegen in Folge sogar das Team der Stunde. Kein deutsches Profi-Team kann mehr Liga-Siege in Folge vorweisen als die Löwen. Und am Samstag können die Sechzger diese Siegesserie weiter ausbauen und hätten damit auch den alleinigen Drittliga-Startrekord inne.