3. Liga im Liveticker zum Nachlesen: TSV 1860 München gegen Hallescher FC – Endergebnis 3:1

Schwerer Schicksalsschlag für die Löwen-Familie in der vergangenen Woche! 1860-Ultra Moritz ist im Alter von nur 36 Jahren bei einem Verkehrsunfall am Sonntag tragisch verunglückt. Neben einem Spendenaufruf gedenken die Löwen dem langjährigen Fan auch im Rahmen des Heimspiels. Ein Banner mit "Ruhe in Frieden Moritz" ist in der Kurve zu sehen. Eein Bild von Moritz und schwarze Luftballons ebenfalls.