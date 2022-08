"Alle für Moritz": Spendenaktion für verstorbenen Fan des TSV 1860

Schwerer Schicksalsschlag für die Löwen-Familie! 1860-Ultra Moritz ist im Alter von nur 36 Jahren bei einem Verkehrsunfall tragisch verunglückt – ein Spendenaufruf wurde bereits gestartet.

München - Vergangenen Samstag jubelte der TSV 1860 noch über den Last-Minute-Sieg gegen Verl (1:0) und die alleinige Tabellenführung.

Einen Tag später die tragische Nachricht: Löwen-Ultra Moritz ist am Sonntag im Alter von nur 36 Jahren bei einem tragischen Verkehrsunfall gestorben. Der 1860-Anhänger, der bereits als kleines Kind mit seinem Vater im Stadion war und seinen Herzensverein bis zu seinem Tod unterstützte, hinterlässt seine Frau und vier Kinder.

Freunde und Familienmitglieder gründeten bereits die Initiative " ", um die Hinterbliebenen zu unterstützen. Binnen weniger als 24 Stunden folgten bereits rund 3.000 Menschen der Initiative in den sozialen Medien. Eine Spendenaktion in Zusammenarbeit mit dem "Verein Freunde der Waisenkinder e.V." aus München wurde am Freitagvormittag gestartet.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Auch der TSV 1860 ruft zum Spenden auf und wird dem langjährigen Löwen-Fan am Freitagabend im Rahmen des Drittliga-Heimspiels gegen den Halleschen FC (19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) gedenken.

Auch Hasan Ismaik meldet sich bei Twitter zu Wort

Löwen-Investor Hasan Ismaik sprach ebenfalls der hinterbliebenen Familie seine Beileidsbekundungen aus und versprach seine Unterstützung: "Wir werden die Familie nicht alleine lassen. Ich werde mich auch dafür einsetzen, dass unsere erste Mannschaft zu einem Benefizspiel zum Heimatverein des Verstorbenen kommt und die daraus resultierenden Erlöse in vollem Umfang an die Hinterbliebenen gehen", schrieb der Jordanier auf Twitter.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Moritz war bis zu seinem Tod noch aktiver Fußballer beim SC Inhauser Moos im Landkreis Dachau.

Spenden sind möglich über: IBAN: DE68 7005 1995 0020 6694 20 | BIC: BYLADEM1ERD | Verwendungszweck: Alle für Moritz Familie | Für eine Spendenquittung soll bitte zusätzlich die Adresse angegeben werden.