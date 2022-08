TSV 1860: High five – so soll gegen Halle der Rekord gelingen

Der TSV 1860 giert am Freitagabend gegen Halle auf den Startrekord von den Kickers Offenbach aus der Saison 2010/11. Trainer Köllner: "Anderen Menschen geht es um Rekorde, für uns geht es um drei Punkte"

Gib mir fünf: Das Innenverteidiger-Duo Leandro Morgalla (l.) und Jesper Verlaat will den fünften Sieg in Serie.

München - Drei mal drei macht neune. Vier mal drei macht zwölf. Und fünf mal drei? Der TSV 1860 ist vor dem Heimspiel am Freitagabend um 19 Uhr gegen den Halleschen FC (live auf Magenta Sport und im AZ-Liveticker) weiter auf Rekordjagd und giert darauf, nach dem optimalen Auftakt in die Spielzeit 2022/23 den fünften Sieg in Serie einzufahren. Diesmal die Beute bisher maximal gefräßiger Löwen: der Drittliga-Startrekord der Kickers Offenbach von 15 Punkten aus den ersten fünf Partien, 2010/11.

Der gegnerische Trainer André Meyer will es verhindern: "Wir haben die Möglichkeit, als erste Mannschaft dem Tabellenführer Punkte zu klauen, und das ist unser Anspruch!" Der Konter von 1860-Coach Michael Köllner: "Für andere Menschen geht es um Rekorde. Für uns geht es darum, drei Punkte zu holen", versuchte Köllner anfangs den Fokus einzig und allein auf die nächste, schwere Aufgabe zu richten und nannte Sechzigs Serie eine "angenehme Randnotiz".

"Wir hatten einen Top- Start!"

Auf Nachfrage konnte der 52-Jährige dann doch nicht anders, als zuzugeben: Natürlich macht der Gedanke an den Traum-Start was mit den Sechzgern. "Es gab schon viele Topfavoriten in dieser Liga, doch es ist Woche für Woche schwer zu punkten. Es ist nicht hoch genug einzuschätzen, was meine Mannschaft leistet." Köllner weiter: "Wir hatten einen Top- Start!"

Der Plan der Löwen: Gebt uns fünf! Wie sich Sportler unter dem Motto "High Five" mit einer Hand dem abzuklatschen pflegen, soll für Kapitän Stefan Lex und Co. der nächste, der dann fünfte Dreier her.

Sechzigs high five!

Vier Dreier, den fünften in Aussicht – die Welt könnte so schön sein, doch der Löwen-Kosmos beinhaltet eben auch Perfektionisten, Mahner und Nörgler. Auf vereinspolitischer Ebene legte Köllner aufgrund der jüngsten Anfeindungen gegen Investor Hasan Ismaik eine inspirierende Ansprache an alle Löwen hin. Was den Sport angeht, konterte er die Kritiker der teils etwas holprig eingespielten Siege: "Du wirst es nicht erleben, dass am ersten Spieltag alle Spieler 100 Prozent abrufen. Es ist ganz normal, dass am Anfang einer Saison noch Luft nach oben ist, wie es unser Kapitän Stefan Lex gesagt hat. Da müssen wir uns noch entwickeln."

Lex hatte bei "liga3-online.de" erklärt: "Auch wenn wir bislang – von den Ergebnissen her – eine hervorragende Saison gespielt haben, müssen wir uns immer wieder auf unsere Stärken besinnen." Die Punkte würden 1860 "nicht zufliegen", denn: "Da steckt harte Arbeit dahinter." In dasselbe Horn blies auch Köllner: In den Heimspielen gegen Oldenburg und Meppen haben wir Fans erlebt, die nicht nur den Sieg feiern wollten. Sie hatten auch ein feines Gespür dafür, dass wir uns die Siege erarbeiten mussten. Das werden wir auch gegen Halle tun müssen."

Verlaat und Morgalla – das neue Traumpaar

Umso besser, dass es ein neues Traum-Paar gibt: der neue Abwehrchef Jesper Verlaat und das erste 17-jährige Juwel: Leandro Morgalla. "Die beiden haben eine top Sozialstruktur und kommen gut miteinander aus, sportlich ergänzen sie sich sehr gut", meinte Köllner über das Duo, das zuletzt gute Gründe hatte, sich abzuklatschen: "Da haben wir schon ein gutes Pärchen gefunden."

Auch so eine Eigenschaft von Köllner, im gleichen Atemzug einen Konkurrenten zu loben, der zuletzt das Nachsehen hatte: "Niki Lang ist im Totopokal ein Führungsspieler gewesen, hat sich mit einem Tor belohnt und nahezu fehlerlos gespielt", so der Coach über den Auftritt des Abwehrtalents beim 8:0 gegen Totopokal-Gegner TuS Feuchtwangen. Kann da gegen Halle noch was schiefgehen?

1860 sollte sich in Spiel fünf ein Beispiel an Offenbach nehmen, nicht aber im weiteren Saisonverlauf: Die Kickers wurden am Ende nur Siebter...