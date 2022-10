Verfolger Elversberg patzt: TSV 1860 jetzt ganz alleine an der Spitze

Das Remis gegen Dortmund II reicht, damit der TSV 1860 zumindest einen Spieltag lang alleine auf dem ersten Tabellenplatz steht. So haben die Verfolger gespielt.

München/Dortmund - Michael Köllner war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden, einen Vorwurf wollte und konnte der Löwen-Trainer seinen Spielern nach dem 1:1 bei Borussia Dortmund II keineswegs machen: "Wir mussten uns heute strecken, haben kämpferisch alles gegeben", sagte Köllner nach der Partie.

Positiver Nebeneffekt: Nach dem Remis steht Sechzig nun ganz alleine auf dem ersten Tabellenplatz der Dritten Liga. Denn die SV Elversberg, die ärgsten Verfolger der Löwen, patzten am Wochenende beim SC Verl (1:2). Zuvor noch punktgleich gewesen, schob sich die Köllner-Truppe nun also mit einem Punkt Vorsprung am in dieser Saison bislang stark aufspielenden Aufsteiger vorbei.

Enges Rennen in der Dritten Liga

Die Löwen und Elversberg konnten sich nach zehn Spielen ein kleines Punktepolster verschaffen, dahinter geht es jedoch richtig eng zu. Durch einen 3:1-Sieg gegen Essen steht der SV Wehen Wiesbaden aktuell auf dem dritten Platz. Dahinter folgen der SC Freiburg II und der 1. FC Saarbrücken, die am Wochenende aufeinandertrafen und sich durch ein 2:2 die Punkte teilten.

Den derzeit Dritten Wiesbaden und den Neunten Oldenburg trennen nur drei Pünktchen voneinander. Der FC Ingolstadt trifft am Montagabend zuhause auf Zwickau. Die Schanzer sind Achter, könnten bei einem (hohen) Sieg aber auf den vierten oder gar dritten Platz springen. Spannung pur also in der Dritten Liga – in der die Löwen von Michael Köllner aktuell vom Platz an der Sonne grüßen!