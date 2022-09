Einmal Löwe, immer Löwe! Sascha Mölders will sich großes 1860-Tattoo stechen lassen

Mit dem Kapitel TSV 1860 hat Sascha Mölders ein Dreivierteljahr nach seinem Abgang seinen Frieden gemacht. Wie seine Frau Ivonne nun ausplaudert, will sich der ehemalige Torjäger der Sechzger nun sogar ein großes Löwen-Tattoo stechen lassen.

München - Wenn das mal kein Liebesbeweis ist: Sascha Mölders will sich ein großes Löwen-Tattoo stechen lassen! Dies erzählte seine Ehefrau Ivonne nun in einem Interview.

"Was noch keiner weiß: Bislang hat Sascha ja nur das 1860-Wappen auf der Brust. Aber jetzt kommt noch ein Tattoo dazu: Er kriegt einen großen Löwen auf den Körper", erzählt Ivonne Mölders, die zusammen mit ihrem Gatten derzeit in der RTL-Show "Sommerhaus der Stars" zu sehen ist. Sie selbst hat sich nach der Trennung von 1860 übrigens auch schon ein Löwen-Tattoo stechen lassen. "Als Andenken", sagt sie. Frei nach dem Motto: Einmal Löwe, immer Löwe!

Sascha Mölders fiebert noch immer mit dem TSV 1860 mit

Auch wenn der Abschied im Dezember vergangenen Jahres alles andere als geräuschlos über die Bühne ging und Mölders dabei nicht unbedingt gut wegkam, ist die Verbundenheit zum Ex-Klub noch immer groß. "Ich fiebere mit, bin ja immer noch Löwen-Fan. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Ich habe das Trikot, wie bei jedem Verein, immer mit Stolz getragen und versucht, mein letztes Hemd zu geben", erzählt der ehemalige Kapitän der Sechzger, sagt aber auch: "Man hätte das damals alles anders lösen können, das wird Sechzig auch wissen." Nachtragend wolle er aber nicht sein.

Mölders über Abstieg mit 1860: "Ich habe auf ganz, ganz viel Geld verzichtet"

Der gebürtige Essener stand zwischen 2016 und 2022 bei den Münchnern unter Vertrag und trat 2017 sogar den bitteren Gang von der 2. Bundesliga in die Regionalliga an. Dass er den Löwen auch in dieser schwierigen Phase die Treue hielt, rechnen ihm viele Fans bis heute hoch an. "Ich habe auf ganz, ganz viel Geld verzichtet, als ich damals mit 1860 in die 4. Liga gegangen bin. Ich wollte den Abstieg korrigieren und den Zuschauern etwas zurückgeben. Das ist uns ja letztlich auch gelungen", sagt Mölders rückblickend.

Aktuell läuft der Stürmer übrigens als Spielertrainer für den TSV Landsberg in der Landesliga auf. Das Toreschießen hat er auch im Alter von 37 Jahren nicht verlernt: Nach 13 Spielen kommt er bereits auf 16 Saisontreffer und grüßt mit Landsberg von der Tabellenspitze.