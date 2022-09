Trotz Krise und Trainerwechsel: FV Illertissen wirft enttäuschenden TSV 1860 aus dem Toto-Pokal

Ohne zahlreiche verletzte Stammkräfte zeigt der TSV 1860 beim FV Illertissen eine enttäuschende Leistung und verabschiedet sich im Viertelfinale aus dem Toto-Pokal. Nun richtet sich der Fokus bei den Löwen voll auf die 3. Liga.

Illertissen - Nach dem DFB-Pokal können die Löwen für diese Saison auch hinter den zweiten Pokalwettbewerb einen Haken machen! Am Dienstagabend setzte es für den Tabellenzweiten der 3. Liga beim FV Illertissen, der nach dem Absturz auf Platz 17 in der Regionalliga in der Nacht zuvor Trainer Marco Konrad gefeuert hatte, eine verdiente 0:1-Niederlage.

TSV 1860 in Illertissen ohne sieben potenzielle Stammspieler

Löwen-Coach Michael Köllner musste insgesamt auf sieben potenzielle Stammspieler verzichten und setzte in der Startelf auf eine Mischung aus Erfahrung und jugendlicher Unbekümmertheit. Mit Marco Hiller, Tim Rieder und Yannick Deichmann standen lediglich drei Stammspieler von Beginn an auf dem Platz, auf der Bank saßen zunächst neben Stefan Lex aber noch einige namhafte Alternativen.

Von einem Klassenunterschied war zunächst aber nichts zu sehen, im Gegenteil. In Durchgang eins taten sich die Löwen extrem schwer, über das Spiel in Abschlusssituationen zu kommen und strahlten lediglich nach Standards Gefahr aus. Illertissen stand hinten kompakt und kam immer wieder zu guten Möglichkeiten. In der 15. Minute brachte Maurice Strobel den FVI nach starker Vorarbeit von Kento Teranuma in Führung.

TSV 1860 macht nach der Pause mehr Druck, schießt aber kein Tor

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Münchner zwar klar die Kontrolle über die Partie, kamen aber kaum gefährlich vor den Kasten von Keeper Malwin Zok. Erst nach den Einwechslungen von Lex, Fynn Lakenmacher, Joseph Boyamba und Erik Tallig kam Sechzig auch aus dem Spiel heraus zu Möglichkeiten, brachte den Ball aber nicht im Kasten unter. Unter dem Strich eine enttäuschende Leistung – und eine verdiente Niederlage.

Köllner: "Wir haben unsere Qualität nicht auf den Platz gebracht"

Entsprechend unzufrieden zeigte sich Köllner nach der Partie. "Wir haben es leider nicht geschafft, ein Tor zu erzielen und in den ersten 20 Minuten haben wir nicht gut verteidigt", so der Löwen-Coach: "In der 2. Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor, der Torwart hat gut gehalten und die Mannschaft von Illertissen leidenschaftlich verteidigt." Seine Mannschaft habe offensiv ihre Qualität "nicht auf den Platz gebracht, während Illertissen über sich hinausgewachsen" sei.

Für den Rest der Saison können sich die Löwen nun voll und ganz auf die Liga konzentrieren. Dort soll nach zwei knapp gescheiterten Versuchen nun endlich der Aufstieg her. Weiter geht’s für die Sechzger am kommenden Samstag bei Borussia Dortmund II im Signal-Iduna-Park (14 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker).