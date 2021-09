Corona-Wirbel beim TSV 1860: Wie geht es mit den Quarantäne-Löwen weiter?

Mitten in der Englischen Woche macht sich das Coronavirus beim TSV 1860 breit. Ob die isolierten Spieler und Trainer Michael Köllner in Quarantäne bleiben müssen, ist noch unklar. Das Spiel am Sonntag in Halle ist wohl nicht in Gefahr.

09. September 2021 - 16:40 Uhr | Bernhard Lackner