Toto-Pokal im Ticker zum Nachlesen: Wacker Burghausen gegen TSV 1860 - Endstand 6:7 n.E.

Tor! 1:2 - Christoph Maier

Tor für SV Wacker Burghausen durch Christoph Maier! Neuer Spielstand: 1:2.

Das gibt's ja nicht! Das Spiel wird gerade fortgesetzt, als ein Ball in hohem Bogen in den Raum zwischen Strafraum und der aufgerückten Abwehrkette der Löwen fliegt. Maier schaltet am schnellsten, schnappt sich das Spielgerät und überwindet Kretzschmar im Eins-gegen-Eins. Nur noch 2:1 für die Löwen!