Woche der Wehmut: Bayerns Trainerteam wird fast komplett neu

Beim FC Bayern stehen am Samstag beim letzten Spiel gegen Augsburg zahlreiche Abschiede an. Nun geht auch noch Klub-Legende Hermann Gerland. "Ich werde Bayern am Ende der Saison verlassen."

18. Mai 2021 - 10:05 Uhr | Maximilian Koch