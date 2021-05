FC Bayern: Miroslav Klose schließt Fußball-Lehrer-Lehrgang ab

Miroslav Klose hat den Fußball-Lehrer-Lehrgang erfolgreich abgeschlossen. Neben dem aktuellen Co-Trainer von Hansi Flick findet sich mit Danny Schwarz noch ein weiterer Angestellter des FC Bayern unter den Absolventen.

Frankfurt/Main/München - Weltmeister Miroslav Klose gehört zu den Abschlussabsolventen des 67. Fußball-Lehrer-Lehrgangs beim DFB. Die Zertifikate an den Co-Trainer des FC Bayern und an die anderen 24 Teilnehmer wurden am Mittwoch von Lehrgangsleiter Daniel Niedzkowski nach den Prüfungen übergeben, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Die Zukunft von Ex-Torjäger Klose, derzeit Assistent des scheidenden Hansi Flick in München, ist offen.

Auch Danny Schwarz absolviert Lehrgang

Klose ist nicht der einzige Absolvent, der derzeit beim FC Bayern unter Vertrag steht. Auch Amateure-Coach Danny Schwarz hat den Lehrgang erfolgreich absolviert.

Zu den anderen Teilnehmern gehörten auch Ex-Profis wie Hanno Balitsch, Andreas Neuendorf oder der aktuelle Co-Trainer des 1. FC Nürnberg, Tobias Schweinsteiger.