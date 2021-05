Miroslav Klose bestätigt Aus beim FC Bayern München

Der ehemalige Top-Stürmer und jetzige Co-Trainer wird seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München nicht verlängern.

München - Nach Hansi Flick verlässt auch Miroslav Klose den FC Bayern München. Der Co-Trainer der Bayern hat in einem Interview mit dem sein Aus beim Rekordmeister bestätigt.

"Ich habe einen ganz klaren Plan. Und ich glaube, das weiß Olli Kahn ganz genau. Und er weiß auch, dass ich nächste Saison nicht mehr hier sein werde", sagte Klose dem Magazin. Kahn wird ab dem Winter Karl-Heinz Rummenigge als Bayern-Boss beerben - und muss ohne seinen langjährigen ehemaligen Nationalmannschaftskollegen Klose auskommen.

Klose verlässt FC Bayern München

Was der 42-Jährige vorhat, ist noch nicht klar - auch wenn es wohl konkrete Pläne gibt. "Es gibt mehrere spannende Optionen, und ich bin mir sicher, dass zeitnah eine Entscheidung darüber fallen wird, was ich in der kommenden Saison machen werde", so Klose.

Nach dem vorzeitigen Abgang von Hansi Flick beim FC Bayern München wird ab Juli Julian Nagelsmann neuer Trainer an der Säbener Straße. Der Noch-Leipziger ist mit einem Vertrag über fünf Jahre ausgestattet worden.