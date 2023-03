Überzeugender FC Bayern: Wer sich jetzt für weitere Startelf-Einsätze empfohlen hat

Der zweite Anzug des FC Bayern sitzt und überzeugt beim 5:3 gegen Augsburg. Trainer Julian Nagelsmann hat nun die Qual der Wahl. Wen lässt der Coach in den kommenden Spielen in der ersten Elf ran?

München - Diesen Luxus kann sich derzeit wohl kaum ein anderes Team in Europa leisten. Beim 5:3 gegen den FC Augsburg verzichtete Bayern-Trainer Julian Nagelsmann in seiner Startelf gleich auf fünf seiner famos aufspielenden Stars aus dem Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain (2:0).

Coman, Stanisic und Goretzka kamen gegen Augsburg nicht zum Einsatz

Gegen die Franzosen zählten Leon Goretzka, Josip Stanisic, Kingsley Coman, Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting mitunter zu den besten Akteuren auf dem Feld und hatten beim 2:0-Erfolg im Rückspiel einen maßgeblichen Anteil am Einzug in die nächste Runde.

Coman, Stanisic und Goretzka kamen im bayerischen Derby jedoch gar nicht zum Einsatz und erhielten eine Verschnaufpause. Choupo-Moting fehlte aufgrund von Rückenproblemen, Müller durfte in der Schlussphase gegen den FCA noch mitmischen.

Vier der fünf Tore erzielten Bayerns Rotationsspieler

Dafür standen João Cancelo, Serge Gnabry, Sadio Mané, Leroy Sané und Benjamin Pavard, der gegen PSG gesperrt auf der Tribüne Platz nehmen musste, in der Anfangsformation. Dies tat der Leistung der Münchner keinen Abbruch, denn die Nagelsmann-Rotation zahlte sich voll aus! Gleich vier der fünf Bayern-Tore gingen auf das Konto der Neuen in der Startelf, zudem wurden vier Treffer von ihnen vorbereitet.

Der seit Wochen in bärenstarker Verfassung spielende Pavard erzielte seinen ersten Bundesliga-Doppelpack für die Münchner. "Ich freue mich wirklich, dass Benji das so gut macht. In den letzten vier bis sechs Wochen ist er einer der herausragenden Spieler hier bei uns", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach der Partie. Auch Cancelo, der erstmals im Bayern-Trikot über einen eigenen Torerfolg jubeln durfte, bekam ein Sonderlob von Brazzo: "Er ist einfach ein sensationeller Fußballspieler."

Nur Serge Gnabry blieb ohne Scorerpunkt

Zudem trug sich Sané in die Torschützenliste ein. Mané glänzte als Vorlagengeber und leitete so zwei der fünf Bayern-Tore ein. Sané und Cancelo kamen jeweils auf einen Assist.

Lediglich Serge Gnabry blieb ohne Scorerpunkt und war noch der unauffälligste Rotationsstar der Bayern. Der Rest glänzte und bewarb sich für weitere Startelf-Einsätze.

Doch so einfach dürfte dies nicht werden, denn gegen Leverkusen am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) werden Coman und Co. ebenfalls wieder auf einen Platz in der ersten Elf pochen. Nagelsmann hat nun also die Qual der Wahl und muss in den entscheidenden Wochen der Saison ein glückliches Händchen beweisen.