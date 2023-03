Französische Perspektiven beim FC Bayern: Pavard "sehr glücklich", Hernández plant Comeback

Bayerns Lucas Hernández will noch in dieser Saison zurückkehren, Benjamin Pavard ist "sehr glücklich". Bei beiden Franzosen stehen die Zeichen auf Verlängerung.

München - Sie sind beste Freunde, beim 2:0-Sieg in der Champions League gegen Paris Saint-Germain standen sie Arm in Arm auf der Tribüne und bejubelten das Weiterkommen – und sie werden in Zukunft wohl weiter für den FC Bayern spielen: Lucas Hernández (27) und Benjamin Pavard (26), die beide bis 2024 vertraglich an die Münchner gebunden sind, haben nach AZ-Informationen gute Chancen auf eine Verlängerung.

"Es gibt bislang nichts zu vermelden. Das Allerwichtigste ist jetzt erst mal, dass Lucas wieder richtig gesund wird", sagte Hernández-Berater Manuel Garcia Quilon nun bei Sport1: "Lucas ist einfach nur froh, dass er wieder auf dem Platz sein kann. Die Verletzung war sehr bitter für ihn, umso glücklicher ist er jetzt." Die Verhandlungen sollen weit fortgeschritten sein.

Pavard vor Verlängerung: "Genieße die Zeit mit dem Team"

Bei der WM in Katar hatte sich der Verteidiger einen Kreuzbandriss zugezogen, Hernández ist inzwischen wieder im Lauftraining – und er will noch in dieser Saison zurückkehren. Das DFB-Pokalfinale findet am 3. Juni statt, das Champions-League-Finale am 10. Juni.

Diese beiden Termine hat auch der zuletzt famos aufspielende Pavard im Kalender markiert. "Ich bin sehr glücklich. Ich genieße die Zeit mit dem Team und will alle Trophäen gewinnen", sagte er bei Sky über seine Zukunft: "Den Rest sehen wir im Sommer."