"Sensationeller Fußballspieler": João Cancelo lässt seine Kritiker verstummen

Cancelo steht gegen Augsburg in der Startelf und überzeugt mit einem Tor sowie einer Vorlage.

München - So meldet man sich in der Startelf zurück: Nach dem Raketenstart von João Cancelo mit zwei Vorlagen in seinen ersten beiden Partien im Bayern-Trikot zeigte die Formkurve des Portugiesen zuletzt etwas nach unten. So musste er sich etwa im Königsklassen-Kracher gegen Paris mit einem Platz auf der Bank zufriedengeben.

Cancelo überragt gegen Augsburg mit Tor und Assist

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann setzte stattdessen auf Josip Stanisic und erklärte den Wechsel damit, dass der Leihspieler von ManCity noch nie in der Dreierkette gespielt habe.

Doch beim 5:3-Sieg gegen den FC Augsburg durfte Cancelo wieder einmal von Anfang an ran. Dabei zeigte der 28-Jährige eine gute Leistung, Cancelo war maßgeblich am Erfolg der Münchner beteiligt. Zwar machte der Verteidiger beim frühen 0:1 für die Gäste noch eine unglückliche Figur, doch nur wenige Minuten später sorgte er mit einem satten Schuss für den Ausgleich. Kurz vor Schluss bereitete Cancelo das 5:2 von Alphonso Davies vor.

Brazzo mit Extralob für Cancelo: "Wie er aus engen Räumen rauskommt, kann kaum einer auf dieser Welt"

"Er ist einfach ein sensationeller Fußballspieler", sagte Hasan Salihamidzic. Der Sportvorstand hob vor allem die Dribbelkünste von Cancelo hervor: "Wie er aus den engen Räumen rauskommt, das kann kaum einer auf dieser Welt. Er hat einen Puls von 35."

Sonderlob gab es auch von Joshua Kimmich. "Gerade João hat ein Topspiel gemacht", sagte der Mittelfeld-Star, der die Bayern gegen den FCA als Kapitän anführte. Diese Worte werden Cancelo sich guttun, um auch in den nächsten Wochen an diese starke Leistung anknüpfen zu können. Das Potenzial ist bei ihm zweifellos vorhanden...