Bayern-Star Sadio Mané sorgt bei Startelf-Comeback für skurrile Bestmarke

Sadio Mané gab beim 5:3-Sieg des FC Bayern gegen Augsburg nach dreimonatiger Verletzungspause sein Startelf-Debüt für den deutschen Rekordmeister. Nach dem Spiel zeigte sich der Senegalese zuversichtlich für die nächsten Wochen.

München - 123 Tage musste sich Sadio Mané gedulden, bis er nach seiner Verletzung am Wadenbeinköpfchen wieder von Beginn an auf dem Platz stehen durfte.

Beim 5:3-Sieg gegen den FC Augsburg war es dann endlich soweit. Der Senegalese wurde von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zurück in die Startelf beordert. Dabei zeigte Mané eine engagierte Leistung. Doch trotz seines Bemühens schaffte es der 30-Jährige nicht, seinen siebten Bundesliga-Treffer für die Münchner zu erzielen.

Mané erzielte sechstes Abseitstor in dieser Saison

Die beste Möglichkeit dazu hatte Mané in der 51. Minute, als er den Ball zum vermeintlichen 5:1 an Augsburgs Schlussmann Rafal Gikiewicz vorbeischob. Doch Schiedsrichter Florian Badstübner hatte etwas dagegen und zeigte zurecht auf Abseits.

Für den Linksaußen war es schon das sechste Abseitstor in dieser Saison. Das ist absoluter Spitzenwert in der Bundesliga. Auch international gesehen steht Mané damit ganz vorne. Kein anderer Spieler in Europas Top-Ligen stand so oft im Abseits wie der Flügelstürmer des FC Bayern (durchschnittlich 1,59 pro 90 Minuten).

Bayern-Stürmer Mané ist körperlich wieder fit

Dennoch kam Mané gegen Augsburg auf eine Torbeteiligung – mit einem spektakulären Fallrückzieher-Assist bereitete er das zwischenzeitliche 2:1 durch Benjamin Pavard vor.

Spektakulär! Mané Fallrücker-Vorlage für Benjamin Pavard. © imago/Sven Simon

Auch deshalb war der senegalesische Nationalspieler nach dem Spiel über sein Startelf-Comeback glücklich. "Es war nicht einfach für mich, aber ich bin jetzt körperlich wieder fit", sagte Mané. Im gleichen Atemzug zeigte sich der Angreifer jedoch nicht ganz zufrieden mit seinem Auftritt: "Ich kann es besser und ich werde es besser machen."

In den nächsten Wochen will Mané dann versuchen, wieder in den Rhythmus zu kommen. Dafür will der 30-Jährige unter anderem viel mit den Physiotherapeuten des deutschen Rekordmeisters arbeiten. Damit Mané in der heißen Phase der Saison wieder häufiger in der Bayern-Startelf zu finden ist.