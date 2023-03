Wegen Schal: Schlägerei am Münchner Hauptbahnhof zwischen Bayern- und Löwen-Fan

Am Samstagabend sind Anhänger des FC Bayern und TSV 1860 aneinandergeraten. Gegen zwei Fans ermittelt die Bundespolizei nun wegen Körperverletzung.

München - Zwar spielte nur eine der beiden Münchner Fußball-Mannschaften am Samstag zuhause, dennoch kam es am Hauptbahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen Fans des FC Bayern und des TSV 1860.

Wie die Bundespolizei berichtet, gerieten ein 25-Jähriger und ein 31-Jähriger, beide Anhänger der Löwen, gegen 23.30 Uhr mit drei Fans des FC Bayern (31, 31, 32) aneinander. Auslöser des zunächst verbalen Streits: ein Fanschal.

Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung

Aus der verbalen Auseinandersetzung wurde schließlich eine körperliche. Laut Bundespolizei soll ein 31-jähriger Bayern-Fans aus Rosenheim dem 25-Jährigen aus Unterhaching mit dem Knie gegen das Bein getreten haben. Der Löwen-Anhänger konterte mit einem Faustschlag ins Gesicht des Bayern-Fans.

Wie die Bundespolizei berichtet, wurde "offenbar" niemand verletzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beteiligten wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 31- und 25-Jährigen. Einen freiwilligen Alkoholtest verweigerten beide.

Löwen-Fans kamen gerade vom Auswärtsspiel zurück

Die Männer gerieten am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs aneinander. Am Nachmittag spielte der FC Bayern zuhause gegen den FC Augsburg (5:3), die Löwen-Fans kamen gerade vom Auswärtsspiel ihrer Mannschaft in Duisburg (2:2) nach München zurück.

Die Münchner Bundespolizei war aufgrund des bayerischen Derbys zwischen Bayern und Augsburg mit über 100 Beamten im Bereich der Bahnhöfe unterwegs. Personell unterstützt wurden sie von Kräften aus Deggendorf und einer Einsatzeinheit aus München.