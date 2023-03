"Hunger nach Trophäen ist ungebrochen": Müller nach Flick-Absage auf Bayern fixiert

Hansi Flick verzichtet bis einschließlich Juni auf die Dienste von Thomas Müller. Jetzt hat der Stürmer des FC Bayern die Entscheidung des Bundestrainers kommentiert.

Wird in den nächsten Monaten nicht unter Hansi Flick in der Nationalmannschaft spielen: Bayern-Stürmer Thomas Müller. (Archivbild)

München - Thomas Müller (33) hat demnächst mehr Freizeit – und die wird der Star des FC Bayern vor allem draußen verbringen: Bei seinen geliebten Pferden und am Grill.

"Der Grill ist mein Hoheitsgebiet"

"Der Grill ist bei uns definitiv mein Hoheitsgebiet", verriet Müller nun der "Passauer Neuen Presse": "Da kommt vom klassischen Grillfleisch, bei dem ich wissen will, wo es herkommt, über Gemüse bis zum Salat alles Mögliche auf den Grill."

Als Leistungssportler achte er darauf, was er esse, sagte Müller, der in ein Unternehmen investiert hat, das sich auf regionale Lebensmittel spezialisiert, weiter. "Aber natürlich gibt’s bei mir zwischendrin auch mal etwas Süßes oder eine Leberkäsesemmel." Vertragen kann er’s ja, der Müller.

Wird Müller bei der Heim-EM 2024 dabei sein?

Dass sich Müller nun öfter anderen schönen Dingen widmen kann, hat mit Hansi Flick zu tun. Wenn der Bundestrainer am Freitag seinen Kader für das Länderspieljahr mit den Partien am 25. März gegen Peru und drei Tage später gegen Belgien benennt, wird der Bayern-Profi im Aufgebot fehlen. "Thomas ist bei den Spielen im März und Juni nicht dabei. Aber das heißt keinesfalls, dass seine DFB-Karriere beendet ist", sagte Flick dem "Kicker". Ob Müller aber tatsächlich bei der Heim-EM 2024 dabei sein wird? Offen.

Müller: "Man wird sehen, wie es weitergeht"

In einem Statement auf seinen Social-Media-Kanälen reagierte der Bayern-Star scheinbar gelassen auf die Flick-Entscheidung: "Wir schätzen uns und bleiben auch weiterhin in einem guten Austausch. Dann wird man sehen, wie es weitergeht." Unklar ist ebenso die DFB-Zukunft von Manuel Neuer (36). "Der Leistungsgedanke steht im Vordergrund. Es ist nichts in Stein gemeißelt – Manuel weiß das", sagte Flick. Von einer Rückkehr Neuers, der sich derzeit von seinem Beinbruch erholt und nach AZ-Informationen im Juli wieder ins Mannschaftstraining beim FC Bayern einsteigen will, geht der Bundestrainer aber aus.

Neben Müller und Neuer fehlt zukünftig auch Gündogan

"Ich bin überzeugt davon, dass er an seine Leistungsgrenze kommt, wenn er wieder zu hundert Prozent fit wird", betonte Flick. Vertreter Marc-André ter Stegen (30) vom FC Barcelona wittert wieder mal seine Chance. Neben Müller und Neuer wird wohl auch Ilkay Gündogan (32) vorerst nicht mehr berufen werden. "Auch bei ihm kann ich sagen, dass es keinen Grund gibt, Türen endgültig zuzuschlagen", erklärte Flick.

Flick: "Ich möchte jüngeren Spielern eine Chance geben"

Klar ist aber: Die junge Generation um Jamal Musiala (20), Florian Wirtz (19) und Kai Havertz (23) soll nun mehr Verantwortung übernehmen. "Ich möchte jüngeren Spielern eine Chance geben", betonte Flick: "Wenn zum Beispiel Musiala oder Wirtz am Ball sind, geht ein Raunen durchs Stadion."

Deutschland habe "große Talente, gestandene Weltklassespieler" wie Joshua Kimmich (28) oder Leon Goretzka (28), eine gute Mischung aus Jugend und Erfahrung – wenn sich alle zusammenfinden, könne es bei größerem Fokus auf die Defensive auch wieder "kribbeln".

Und wenn’s doch nicht klappt, kommt Grillmeister Müller eben noch mal zurück...