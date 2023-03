Bundesliga im Liveticker: FC Bayern gegen FC Augsburg – Endstand 5:3

Das Spiel ist aus! Der FC Bayern gewinnt gegen den FC Augsburg mit 5:3. Dabei sah es in den ersten Minuten noch nicht nach einem klaren Bayern-Sieg aus. Die Gäste gingen früh durch Berisha in Führung. Doch dann schalteten die Münchner einen Gang hoch und drehten die Partie in drei Minuten, ehe Pavard und Sané noch vor der Halbzeit auf 4:1 erhöhten. In der zweiten Halbzeit gingen die Bayern dann vom Gaspedal und gewannen am Ende mehr als souverän gegen die Schwaben. Damit verabschieden wir uns aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Restwochenende!