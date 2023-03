Champions League im Liveticker zum Nachlesen: FC Bayern gegen Paris Saint-Germain – Endergebnis 2:0

Die Pariser Star-Truppe um Mbappé und Messi ist übrigens schon seit Montag in München zu Gast. Normalerweise reisen die Teams bei Champions-League-Auswärtsspielen eigentlich immer erst einen Tag vorher an. Grund für die frühe Anreise des PSG-Trosses ist ein Streik gegen die in Frankreich geplante Rentenreform, der am Dienstag unter anderem den Flugverkehr beeinträchtigt hat. In der bayerischen Landeshauptstadt ist das Team des französischen Meisters übrigens im Hilton Hotel am Englischen Garten abgestiegen.