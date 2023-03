Feuertaufe extrem: Josip Stanisic steht vor dem Spiel seines Lebens beim FC Bayern

Für weiche Knie hat Josip Stanisic keine Zeit. Er benötigt seine Beine, um Mega-Star Kylian Mbappé zu stoppen. Seine Teamkollegen machen ihm vor dem Einsatz gegen PSG Mut.

München – Manchmal sagt man nach dem Abpfiff: Der Spieler hat das Spiel seines Lebens gemacht. Im Fall von Josip Stanisic kann man schon vor dem Anpfiff sagen. Für ihn wird es das Spiel seines bisherigen Lebens sein. Der junge Verteidiger muss gegen einen der besten Stürmer der Welt ran.

Josip Stanisic bekommt es mit Mega-Star Kylian Mbappé zu tun

Wenn der FC Bayern in der Champions League auf Paris Saint-Germain trifft (21 Uhr/DAZN und im AZ-Liveticker) ist ein absolutes Star-Ensemble zu Gast in der Allianz-Arena. Ganz besonderes Augenmerk wird auf Josip Stanisic liegen. Coach Julian Nagelsmann wird ihm wohl die Aufgabe übertragen, auf Vize-Weltmeister Kylian Mbappé aufzupassen.

Vom Ergänzungsspieler zur Startelf bei Bayern gegen Paris

Eigentlich ist Stanisic im FC-Bayern-Kader Ergänzungsspieler. Doch aufgrund der Gelbsperre von Benjamin Pavard und guter Leistungen in den vergangenen Spielen kann er sich die Champions-League-Hymne direkt auf dem grünen Rasen anhören. In den folgen 90 Minuten (oder mehr) ist für ihn Vollgas-Fußball angesagt.

Startet wahrscheinlich gegen Paris Saint-Germain: Josip Stanisic. © IMAGO / Revierfoto

Thomas Müller schwärmt von Stanisic

Seine Team-Kollegen glauben an die Fähigkeiten des 22-jährigen. "Ich bin überzeugt, dass er absolut bereit ist für die Aufgabe", sagte Thomas Müller auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Er ist gallig in den Zweikämpfen, ist sehr schnell auf Strecke und kann sich reinbeißen. Er hat aber auch die Ruhe am Ball. Die ganze Mannschaft weiß, was sie an Stanisic hat", so Müller.

Statt Cancelo: Stanisic steht wohl in der Startelf vom FC Bayern

Viele Beobachter hätten wohl eher einen Einsatz von Neuzugang João Cancelo gegen die Star-Truppe aus der französischen Hauptstadt erwartet, doch Julian Nagelsmann sagt: "Stani hat aktuell die Nase vorne. Stand jetzt gehe ich davon aus, dass er spielt".

Wer weiß: Vielleicht wird Stanisic einer der Spieler, von denen man vor und nach dem Abpfiff sagen kann: Er hat das Spiel seines Lebens gemacht.