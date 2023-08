Text- und Tanzsicher: FC-Bayern-Stars um Musiala feiern beim The-Weeknd-Konzert

Die Bayern-Stars um Jamal Musiala und Alphonso ließen sich das "The Weeknd"-Konzert im Olympiastadion nicht entgehen. Zusammen mit David Alaba sangen und tanzten sie zu den Hits des Kanadiers.

Jamal Musiala und Serge Gnabry feierten das "The Weeknd"-Konzert im Olympiastadion. (Archivbild)

München - Wenn einer der größten Künstler unserer Zeit, The Weeknd, ins altehrwürdige Olympiastadion kommt, dann lassen sich das nicht einmal die Bayern-Stars entgehen. Serge Gnabry, Alphonso Davies, Kingsley Coman und Jamal Musiala feierten an ihrem trainingsfreien Tag zusammen mit den rund 60.000 Fans des Kanadiers Hits wie "Blinding Lights" oder "Can´t Feel My Face".

FC Bayern: Gnabry gibt Oliver Pocher einen Korb

Erster der Bayern-Crew an diesem Abend war Gnabry. Der Flügelstürmer des deutschen Rekordmeisters kam gegen 20.30 Uhr in gewohnt lässigem Outfit – "Human Made"-Pulli und Sonnenbrille – in die VIP-Lounge des Olympiastadions. Nach und nach trudelten auch seine Kollegen Jamal Musiala, Alphonso Davies und Kingsley Coman ein. Mit dabei ein alter Bekannter: David Alaba mit seiner Freundin Shalimar Heppner.

Nach einem gemeinsamen Drink ging es für Gnabry und Co. auf die Ehrentribüne. Auf dem Weg dorthin erfüllte vor allem Alaba nahezu jedem Fan einen Autogrammwunsch. Gnabry sollte an diesem Abend eigentlich neben Oliver Pocher sitzen. Doch der 28-Jährige gab dem Comedian einen Korb und zog kurzerhand zu seinen Mitspielern um. Immer mit dabei: Seine Sonnenbrille, um von den "Blinding Lights" nicht gestört zu werden.

Bayern-Stars um Coman überzeugen mit Tanzmoves und feinem Stimmchen

Als The Weeknd aus den Katakomben kam und seinen ersten Hit aus den Boxen des Olympiastadions hallte, hatte dann auch jeder seinen Platz gefunden. Doch wer dachte, die Bayern-Stars lassen es an diesem Abend ruhig angehen, der irrte sich gewaltig. Text- und tanzsicher zeigten Coman, Davies und Musiala, dass sie nicht nur ein feines Füßchen, sondern auch ein feines Stimmchen haben.

Unentdeckt blieben die Bayern-Stars auch hier keineswegs. Zahlreiche Fans knipsten Fotos mit Musiala, Gnabry und Coman. Einige Fans liefen Musiala sogar bis zum Toilettengang hinterher, um ihn für ein Foto abzupassen. Der normalerweise eher zurückhaltende Youngster zeigte sich schließlich ergeben und posierte tapfer mit seinen Anhängern.

Tuchel bittet Bayern-Stars wieder zum Training

Am Samstag geht es für die Münchner aber wieder zurück auf den Trainingsplatz an der Säbener Straße. Dort bittet Thomas Tuchel zum ersten Training nach der Asienreise. Mit voller Konzentration will sich der FC Bayern auf das erste Pflichtspiel der neuen Saison gegen RB Leipzig vorbereiten.