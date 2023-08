Sané im Aufschwung: Welche Rolle FC-Bayern-Trainer Tuchel dabei spielt

Leroy Sané hat während der Asien-Tour mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Ein Grund ist Trainer Thomas Tuchel. In der neuen Saison will sich der Nationalspieler steigern.

München - Die Asien-Tour verlief für Leroy Sané (27) äußerst erfreulich: Der Offensivstar des FC Bayern stand in allen drei Testspielen in der Startelf – und zeigte dabei durchgehend ansprechende Leistungen. Beim 4:3-Erfolg gegen Liverpool gelang ihm als Krönung das Tor zum zwischenzeitlichen 2:2.

Ein Grund, warum es bei Sané derzeit so gut läuft, ist sein Verhältnis zu Trainer Thomas Tuchel. "Ich bin mir sicher, dass wir jetzt auf einem sehr guten Weg mit ihm sind und er genau der Richtige für den FC Bayern ist", sagte Sané der "Bild" und ergänzte: "Ich spreche sehr viel mit ihm. Er gibt mir ein sehr gutes Gefühl und ich spüre ein großes Vertrauen."

Wegen Tuchel: Wechsel ist für Sané vom Tisch

Sané, der sich auf der offensiven Außenbahn einen Stammplatz-Kampf mit Kingsley Coman (27) und Serge Gnabry (28) liefert, hatte schon von seinen DFB-Kollegen Antonio Rüdiger (30/ehemals unter Tuchel bei Chelsea) und Ilkay Gündogan (32/unter Tuchel in Dortmund) nur Gutes vom Coach gehört. "Sie haben immer in den allerhöchsten Tönen von ihm geschwärmt. Inzwischen weiß ich, was die beiden immer meinten", erklärte Sané: "Thomas ist unglaublich akribisch in seiner Arbeit und überlässt so wenig wie möglich dem Zufall."

Die gute Beziehung zum Coach sorgt auch dafür, dass Sané derzeit keinerlei Wechselgedanken hat. Sein Vertrag läuft 2025 aus, Gespräche über eine Verlängerung hat es bislang nicht gegeben. Es herrscht auch keine Eile. Im Frühjahr 2024 werden sich beide Seiten wohl spätestens unterhalten.

Sané will in der neuen Saison torgefährlicher werden

Zunächst steht allein das Sportliche im Fokus. Für sich persönlich hat Sané ein klares Saisonziel: "Ich weiß selbst, dass ich das eine oder andere Tor mehr hätte erzielen können vergangene Saison – da kann es keine zwei Meinungen geben." In der vergangenen Spielzeit waren es 14 Treffer und zehn Assists in 44 Pflichtspielen. "Da gibt es auf jeden Fall was draufzulegen", sagte zuletzt auch Tuchel über Sané. Der Offensivstar will es allen beweisen – und sich selbst.