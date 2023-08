FC Bayern: Youngster Frans Krätzig ist der neue Liebling – sogar Jürgen Klopp ist beeindruckt

Gegen den FC Liverpool schießt sich Youngster Frans Krätzig, der ohnehin bei der Asien-Tour mit seinen couragierten Leistungen auffiel, mit einem Traumtor endgültig ins Rampenlicht und in die Herzen der Bayern-Fans.

Frans Krätzig wurde gegen den FC Liverpool zum "Man of the Match" ausgezeichnet.

München - "Der Frans, der kann's", titelte die Abendzeitung am 28. Juli. Am Mittwochabend zog Thomas Müller nach und klaute die Überschrift kurzerhand für seinen Twitter-Beitrag.

Mit gutem Grund: Denn nach dem 4:3-Erfolg gegen den FC Liverpool war Frans Krätzig am Mittwoch der gefeierte Mann im National Stadium von Singapur.

Krätzig zum "Man of the Match" gegen Liverpool ausgezeichnet

Nicht etwa Kapitän Joshua Kimmich reckte die "Singapore Trophy" in die Höhe, die Ehre überließ er seinem jungen Teamkollegen, der nach dem Spiel zum "Man of the Match" ausgezeichnet wurde.

Er lebe hoch! Der erst 20 Jahre alte Verteidiger Frans Krätzig, der bei der Asienreise sein Profi-Debüt für den FC Bayern gegeben hat, erzielt in der Nachspielzeit des Tests in Singapur gegen den FC Liverpool das 4:3-Siegtor und avanciert zum Matchwinner. © Danial Hakim/dpa

Denn Krätzig war es, der in der Nachspielzeit mit einem fulminanten Linksschuss von der Strafraumkante den Ball gegen die Reds in die Maschen hämmerte. "Ich habe gedacht, einfach drauf, entweder fliegt der Ball in den Himmel oder in den Knick. Diesmal ging er zum Glück so rein", sagte der Siegtorschütze der Münchner anschließend.

"Er war überrascht": Jürgen Klopp verblüfft von Frans Krätzig

Es folgte ein Sturmlauf seiner Teamkollegen, der 20-jährige Youngster konnte sein Glück kaum glauben, immer wieder fasste er sich ungläubig an den Kopf.

Frans Krätzig jubelt nach seinem Siegtreffer gegen Liverpool. © imago/NurPhoto

Ähnlich erging es wohl Liverpool-Coach Jürgen Klopp. "Ich glaube, er war überrascht, dass ich so schießen kann. Damit hat er nicht gerechnet", erzählte der gebürtige Nürnberger nach dem Spiel über Klopps Worte, die er ihm nach Abpfiff ins Ohr flüsterte. "Auch wenn es nur ein Testspiel war, ist es nicht so schlecht, wenn man in der 92. Minute das 4:3 gegen Liverpool mit so einer Bude macht", feierte ihn Kapitän Kimmich. "Das ist schön für einen Jungen wie Frans, so ein Tor zu machen. Und das 4:3 war wichtig", ergänzte Abwehrchef Matthijs de Ligt. Alle lieben Krätzig!

Krätzig auf der Asien-Tour erstmals bei den Profis dabei

Das Tor war die Krönung einer insgesamt sehr starken Vorstellung von Krätzig auf der Asien-Tour. Für ihn war es die Premiere bei den Profis. Nach der Verletzung von Raphael Guerreiro (Muskelbündelriss) berief Thomas Tuchel kurzerhand den gebürtigen Franken ins Aufgebot. Zuvor kam der 20-Jährige, der 2017 von der Nachwuchsabteilung des 1. FC Nürnberg nach München wechselte, lediglich in der zweiten Mannschaft der Bayern zum Einsatz.

Sein Debüt im Dress der Profis feierte Krätzig, der erst in diesem Frühjahr von Amateure-Coach Holger Seitz vom Mittelfeldspieler zum Linksverteidiger umfunktioniert wurde, in der zweiten Halbzeit gegen Manchester City. Bereits gegen den aktuellen Champions-League-Sieger sowie im zweiten Test gegen Kawasaki Frontale zeigte er eine auffällige, couragierte und bissige Leistung.

Ist Krätzig Bayerns neuer Shootingstar? Tuchel bittet um Geduld

Hat Bayern nach Jamal Musiala wieder einen neuen Shootingstar? Tuchel mahnt beim Blondschopf zur Geduld. "Er ist ein netter Kerl, ein guter Charakter. Er agiert klug auf dem Platz. Er hat es von Tag eins auf der Tour im Training und in den Spielen sehr gut gemacht. Und er hat es spektakulär beendet." Man werde ihn "weiter antreiben". Auch de Ligt pflichtete seinem Coach bei: "Das Wichtigste für ihn ist jetzt, dass er weiter arbeitet, geduldig bleibt, dass er gut trainiert."

Krätzig bei den Amateuren gefordert: Bald auch wieder bei den Profis?

Das ist Krätzig bewusst, er gibt sich zurückhaltend und bescheiden. Auf das Bayern-Juwel wartet nun erstmal wieder der Alltag bei den Amateuren, die nach zwei Regionalliga-Spielen noch ohne Sieg dastehen. "Ich bin unglaublich froh und glücklich, diese Möglichkeit bekommen zu haben, um sich zu zeigen", meinte Krätzig zum unverhofften Asien-Trip, der für ihn so fulminant endete.

Gezeigt hat er sich auf jeden Fall, der ein oder andere Kaderplatz beim deutschen Rekordmeister dürfte in den nächsten Wochen wohl ohnehin hinzukommen. Denn nach dem rund sechswöchigen Ausfall von Guerreiro könnte Krätzig eine ernsthafte Linksverteidiger-Alternative für den Bayern-Coach werden. Und träumen ist ohnehin erlaubt: "Wenn was passiert, passiert etwas", so Bayerns neuer Liebling und "Man of the Match" gegen Liverpool.