Noten zu FC Liverpool gegen FC Bayern: Krätzig wird zum "Man of the match", Laimer bekommt Nachhilfe-Unterricht

Singapur - Später Sieg im Härtetest! Zum Abschluss der diesjährigen Asien-Tour gewinnt der FC Bayern gegen den FC Liverpool mit 4:3. Die Münchner erwischten dabei einen Horror-Start und gerieten bereits in der 2. Minute durch einen Treffer von Cody Gakpo in Rückstand. Virgil van Dijk erhöhte in der 28. Minute nach einer Ecke per Kopf auf 2:0 für die Reds.

Die Bayern kämpften sich aber zurück ins Spiel und kamen noch vor der Halbzeit durch Tore von Serge Gnabry (33.) und Leroy Sané (42.) zum Ausgleich. In der 67. Minute ging Liverpool durch einen Treffer von Luiz Díaz erneut in Führung. Youngster Josip Stanisic sorgte in der Schlussphase für den Ausgleich zum 3:3 (81.). Das Tor des Tages erzielte Youngster Frans Krätzig, der LFC-Keeper Alisson in der ersten Minute der Nachspielzeit mit einem satten Linksschuss keine Chance ließ und für den 4:3-Endstand sorgte.

Die Noten für die Münchner – in der zweiten Hälfte wurden nicht alle Bayern-Stars berücksichtigt:

YANN SOMMER – NOTE 4: Genießt bis auf Weiteres das Vertrauen von Trainer Tuchel obwohl sich der Torhüter mit Inter Mailand über einen Vertrag einig sein soll. Merkwürdiger Abwehrversuch beim 0:1 von Liverpools Gakpo, dagegen chancenlos beim 0:2. Zur Pause ersetzte ihn Sven Ulreich.

BENJAMIN PAVARD – NOTE 4: Diesmal als Rechtsverteidiger anstelle von Mazraoui aufgeboten. Erhielt tags zuvor ein fettes Lob von Trainer Tuchel. Hatte eine doppelte Chance nach Kims Ablage, traf aber im Fünfmeterraum nur den Pfosten, den Abpraller köpfte er übers Tor. Konnte das 0:2 durch van Dijk nicht verhindern, sprang nicht hoch genug.

DAYOT UPAMECANO – NOTE 3: Begann in der Abwehrmitte rechts neben Kim anstelle von Abwehrchef Matthijs de Ligt (Schonung nach langer Verletzung). Bekam nach wenigen Minuten einen gehörigen Anpfiff von Trainer Tuchel, spielte Sekunden danach einen schlimmen Fehlpass, der einen Konter der Reds provozierte. Steigerte sich in Halbzeit zwei in den Duellen mit Nunez.

Kim bei Eckbällen stets gefährlich, schöne Vorlage

MIN-JAE KIM – NOTE 2: Der Neuzugang vom SSC Neapel rettete beim zweiten schnellen Umschaltmoment der Briten in höchster Not. Bei Eckbällen stets gefährlich, legte auf Pavard auf, der dann vergab. Starker Pass, schön angeschnitten aus der eigenen Hälfte in den Lauf von Gnabry vor dem 1:2. Spielte wie vorgesehen nur 45 Minuten.

ALPHONSO DAVIES – NOTE 4: Der Linksverteidiger war anfangs eher ein Linksaußen, der mutig drauflosdribbelte und einige Lücken in die Abwehr der Reds riss. In der Defensive hatte es der Kanadier meist mit Mo Salah zu tun, den er einige Male ablaufen konnte.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 4: Der Kapitän und Sechser motivierte seine Teamkollegen vor Anpfiff als wäre es ein Champions-League-Spiel. Konnte allerdings das Mittelfeldzentrum nicht dichtmachen, geschweige denn das eigene Aufbauspiel ankurbeln. Spielte ab der 61. Minute nach acht Minuten mit Goretzka zusammen, wurde danach (69.) zur Schonung ausgetauscht.

KONRAD LAIMER – NOTE 5: Der Neuzugang von RB Leipzig – und zum dritten Mal nicht Leon Goretzka! – startete als Kimmichs Nebenmann im Mittelfeld-Zentrum. Mit seinem Stellungsfehler ermöglichte er das 0:1 der Liverpooler. Erhielt in der Trinkpause Nachhilfe-Unterricht von Tuchel. Vor dem 0:2 entwischte ihm bei der Ecke Torschütze van Dijk.

LEROY SANÉ – NOTE 3: Der Außenbahnspieler hatte zunächst wenige Aktionen, fand über die rechte Seite kaum in Spiel. Doch dann war er als Vollstrecker zur Stelle, verwandelte den Pass von Gnabry mit einem flachen, harten Direktschuss zum 2:2. Durfte zur Pause eine Abkühlung unter der Dusche nehmen.

JAMAL MUSIALA – NOTE 3: Neben Davies der populärste Bayern-Prof auf dieser Asien-Tour. Zeigte sein Können, seine schnellen Dribblings und flinken Bewegungen. Konnte von den Gegenspielern kaum gestoppt werden – absoluter Stammspieler unter Tuchel.

Gnabry überzeugt mit Tor und Assist

SERGE GNABRY – NOTE 2: Lief als variable, hängende Spitze neben Tel auf der linken Außenbahn auf. Stieß gut in die Lücken, lief sich immer wieder sehr gut frei wie bei Kims Pass, den der Angreifer top verwertete, Matip versetzte und cool in die kurze Ecke vollstreckte – erstes Tor auf der Asien-Tour. Super Vorlage zu Sanés 2:2.

MATHYS TEL – NOTE 3: Das 18-jährige Teenager-Talent durfte erneut den Mittelstürmer geben – einerseits ein Vertrauensbeweis von Tuchel, andererseits soll der Franzose für die Mannschaft den erhofften Neuzugang Harry Kane simulieren. Starker Ball in die Spitze auf Gnabry, der das 2:2 von Sané vorbereitete. Stets gefährlich.

MATTHIJS DE LIGT – NOTE 2: Kam für Kim, mit dem er zukünftig die Innenverteidigung bilden soll. Weil er nicht das gesamte Programm der Sommervorbereitung mitmachen konnte, wird er noch peu à peu herangeführt. Mit viel Routine und gutem Stellungsspiel. Seinen Kopfball konnte Alisson nur parieren, Stanisic staubte zum 3:3 ab. Feiner Ball auf Krätzig vor dem 4:3.

KINGSLEY COMAN – NOTE 3: Kam zu Beginn der zweiten Halbzeit als Rechtsaußen und zeigte bei einigen Tempo-Dribblings und Haken, was der Franzose im Portfolio hat. War ganz deutlich ein belebendes Element, wenn er auch keine Torbeteiligung hatte. Pech bei einem Schuss, der das 5:3 gewesen wäre.

Ulreich zeigte starke Paraden gegen Liverpool

SVEN ULREICH – NOTE 2: Musste wegen Hüftproblemen auf das Spiel gegen Kawasaki (1:0) verzichten, durfte zur Pause Sommer im Tor ablösen. Zeigte starke Paraden, nur eine kleine Unsicherheit ohne Folgen. Momentan ist Ulreich die Nummer zwei, könnte bei einer Rückkehr Neuers zur Nummer drei werden.

NOUSSAIR MAZRAOUI – NOTE 3: Der Marokkaner machte nach seiner Einwechslung (61.) sofort Dampf über die rechte Abwehrseite, seine Stärken liegen deutlich in der Offensive, vergab in der Nachspielzeit den Treffer zum 5:3. Aber was ist, wenn Kyle Walker von Manchester City kommt? Auch Pavard könnte rechts verteidigen.

JOSIP STANISIC – NOTE 2: Der gebürtige Münchner ersetzte Upamecano im Abwehrzentrum (61.), der sonst so zuverlässige Verteidiger agierte allerdings viel zu zaghaft als er nicht in den Zweikampf kam und den Schuss von Diaz zum 2:3 nicht verhindern konnte. Dickes Plus: Sein Abstauber-Tor zum 3:3, hat offenbar sein

FRANS KRÄTZIG – NOTE 2: Nach einer starken zweiten Halbzeit gegen Manchester City durfte der 20-Jährige auch gegen Liverpool ab der 61. Minute ran. Bei einigen Aktionen merkte man, dass dem gebürtigen Nürnberger auf dem Niveau Durchsetzungsvermögen und Zweikampfhärte fehlen, dann aber schweißte der den Ball mit einem linken Hammer zum 4:3 ins Netz – Traumtor! Erhielt die Trophäe als "Man of the match".

Klare Botschaft an Goretzka, der Biss, Zweikampfhärte und Einsatz zeigte

RYAN GRAVENBERCH – NOTE 4: Ersetzte Gnabry ab der 61. Minute, spielte jedoch als offensiver Mittelfeldspieler im Zentrum. Tuchel schätzt den Niederländer als "Dribbler". Vergab im Eins-gegen-Eins gegen Alisson die Chance zum 3:3, ärgerte sich sehr.

LEON GORETZKA – NOTE 3: Erneut eine klare Botschaft an den gestandenen DFB-Nationalspieler. Durfte nicht mal mehr ab der 46. Minute (wie Coman oder de Ligt) mitmachen, sondern erst ab der 61. Minute. Als Kapitän der B-Elf zeigte er Biss, Zweikampfhärte und Einsatz, durfte allerdings nur acht Minuten mit Kimmich zusammenspielen ehe dieser ausgewechselt wurde.

ARIJON IBRAHIMOVIC – NOTE 4: Der 17-jährige Youngster, in der Vorsaison bereits mit einem Profi-Einsatz in der Bundesliga, ersetzte in der 61. Minute Musiala. Der Teenager mit der Nummer 46 agierte als zweite Spitze, allerdings meist zaghaft und zurückhaltend. Gut: Seine Freistoßflanke vor dem 3:3. Auffällig: Er bekommt den Vorzug vor Paul Wanner oder Gabriel Vidovic, die nicht im Kader standen.