FC Bayern dreht Partie gegen Liverpool: Frans Krätzig überzeugt, Thomas Tuchel lobt die Mentalität

Der FC Bayern dreht in Singapur das Testspiel gegen Liverpool nach einem 0:2-Rückstand, siegt mit 4:3. Youngster Frans Krätzig mutiert zum Matchwinner. "Die Spieler haben ein Ausrufezeichen gesetzt!", lobt Trainer Thomas Tuchel.

Er lebe hoch! Der erst 20 Jahre alte Verteidiger Frans Krätzig, der bei der Asienreise sein Profi-Debüt für den FC Bayern gegeben hat, erzielt in der Nachspielzeit des Tests in Singapur gegen den FC Liverpool das 4:3-Siegtor und avanciert zum Matchwinner.

Singapur - Während Bayerns Matchwinner Frans Krätzig den Pokal für den "Audi Football Summit" von Singapur stellvertretend für die gesamte Mannschaft in die Hände gedrückt bekam und ebenso schüchtern dreinschaute wie mit der Trophäe als "Man of the Match", war klar, wer zum unerwarteten Helden des letzten Testspiels der Asien-Reise der Münchner wurde.

Krätzig, der 20 Jahre alte Linksfuß, hatte in der Nachspielzeit mit einem frechen wie satten Linksschuss den unverhofften Siegtreffer zum 4:3 gegen den FC Liverpool erzielt. Man merkte der Mannschaft und Trainer Thomas Tuchel an, wie sehr dieser Erfolg die Stimmung hob.

FC Bayern bezwingt Liverpool nach Rückstand: "Zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind"

"Ein sehr gutes Ende einer für alle fordernden Reise, bei dem die Spieler ein Ausrufezeichen gesetzt und sich belohnt haben", sagte Tuchel erfreut und betonte: "Das Spiel hat gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir waren zwei Mal in Rückstand, haben aber nie unseren Spirit und unsere Disziplin aufgegeben."

Der FC Liverpool, in der nun beginnenden Saison nicht für die Champions League qualifiziert, führte schnell mit 2:0, wirkte fitter und gedankenschneller, ehe Serge Gnabry und Leroy Sané mit zwei feinstens herausgespielten Umschaltaktionen bis zur Pause (33. und 42. Minute) auf 2:2 stellten.

Und schon war es passiert: Der FC Bayern geriet gegen Liverpool früh in Rückstand, Kim Min-jae und Benjamin Pavard kamen zu spät. © Danial Hakim/AP/dpa

Angeführt von Leon Goretzka: B-Elf des FC Bayern dreht das Spiel

Im Duell der ehemaligen Mainz-Trainer Thomas Tuchel gegen Jürgen Klopp (von den bisher 19 Duellen in Pflichtspielengewann Klopp elf, Tuchel lediglich drei) wechselten beide Coaches viel. Die B-Elf der Bayern, angeführt von Leon Goretzka, zeigte eine sehr ansprechende Leistung, drehte das 2:3 (Luis Díaz hatte getroffen) durch die Treffer von Josip Stanisic und eben Youngster Krätzig zum 4:3-Erfolg.

Und das in "einem Auswärtsspiel" (O-Ton Tuchel) vor knapp 50.000 Fans im Nationalstadion von Singapur, denn stimmungsmäßig war die Sache glasklar. Rund 80 Prozent der Stadionbesucher feuerten die Reds an, der Rest die Roten.

Joshua Kimmich reagiert auf Tuchels Transferwunsch: "Ich bin ein Sechser!"

Die Bayern begannen mit Dayot Upamecano in der Innenverteidigung anstelle von Matthijs de Ligt, der zur zweiten Halbzeit für Neuzugang Min-jae Kim kam. Beide sollten nur 45 Minuten spielen. Benjamin Pavard rückte anfangs auf die von ihm eher ungeliebte rechte Abwehrseite anstelle von Noussair Mazraoui. Im Mittelfeld war der erneute Fingerzeig von Tuchel mehr als das – im Grunde die dritte Watschn für Leon Goretzka.

Im dritten Spiel der Asien-Reise ließ Tuchel im Kontrollraum des Spiels, im Mittelfeld-Zentrum, das Duo Joshua Kimmich (der Kapitän ist ohnehin gesetzt) und Konrad Laimer spielen. Tuchel will ja noch einen ganz speziellen – einen echten – Sechser holen. Einen, der die Position mehr hält als Kimmich. Der sagte dazu nach dem Spiel: "Ich bin ein Sechser!"

FC Bayern: Neuzugang Konrad Laimer und Yann Sommer sehen bei Gegentoren nicht gut aus

Der Österreicher Laimer, zum Juli neu von RB Leipzig gekommen, erwischte eine unglückliche erste Halbzeit. Als er nach nur zwei Minuten aus der Defensive zur Mittellinie aufrückte, war er zu ungestüm. Fatal, dass Laimer Platz machte. Cody Gakpo lief im S-Bahn-Tempo davon und traf mit links zum 1:0 für die Reds. Bayern-Torhüter Yann Sommer machte einen merkwürdigen Versuch einer Parade.

Virgil van Dijk köpfte zum 2:0 (28.) ein, als sich Pavard und der glücklose Laimer nicht einig waren, wer denn nun jetzt hochspringen sollte. Doch trotz – oder gerade wegen – der vielen Wechsel entwickelte sich ein spektakulärer Schlagabtausch mit dem Happy End für die Bayern.

Wieder ging es zu einfach für den FC Liverpool: Virgil van Dijk köpft zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen den FC Bayern ein. © Danial Hakim/AP/dpa

FC Bayern landet Donnerstag in Deutschland – nächste Spiele schon mit Harry Kane?

Noch in der Nacht, knapp drei Stunden nach dem Abpfiff, hoben die Bayern in einer Chartermaschine der Qatar Airways (also wohl zum letzten Mal mit dieser Fluggesellschaft?) vom Changi Airport in Singapur nach München ab. Für 6.30 Uhr Ortszeit war die Landung in Erding geplant, danach haben die Spieler zwei Tage frei.

Am Montag geht es mit dem nächsten Test gegen die AS Monaco weiter. Das ist zugleich die Generalprobe für den Supercup gegen RB Leipzig am 12. August – dann schon mit Wunschstürmer Harry Kane?