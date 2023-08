Dominoeffekt bei Tottenham? Nächstes Indiz für Kane-Wechsel zum FC Bayern

Tottenham hat mit Alejo Véliz wohl einen Nachfolger für Stürmer-Star Harry Kane gefunden. Ein weiteres Zeichen, dass der Angreifer zeitnah zum FC Bayern wechseln könnte.

Der Poker um Harry Kane geht in die entscheidende Phase.

München - Die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Tottenham Hotspur um einen Transfer von Stürmer-Star Harry Kane zogen sich bislang wie ein zäher Kaugummi. Erst am vergangenen Montag reisten Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen und Kaderplaner Marco Neppe nach London, um Spurs-Boss Daniel Levy ein verbessertes Angebot auf den Tisch zu legen. Zwar gab es anschließend noch keinen Vollzug zu vermelden, dennoch kehrten die Bayern-Bosse mit einem zuversichtlichen Lächeln auf den Lippen zurück nach München.

Alejo Véliz steht kurz vor Wechsel zu Tottenham – Bayern-Bahn für Kane frei?

Scheint das Eis damit gebrochen und ein Transfer des 30-Jährigen nach München nur noch eine Frage Zeit zu sein? Darauf deutet nun zumindest der bevorstehende Transfer der Spurs von Alejo Véliz hin. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano soll der Stürmer vom argentinischen Klub Rosario Central kurz vor einem Wechsel nach London stehen. Véliz soll in den kommenden Tagen nur noch den Medizincheck absolvieren, bevor er seinen Vertrag bei Tottenham unterschreibt.

Der Transfer könnte der entscheidende Dominostein sein, der den Kane-Transfer zum FC Bayern möglich macht, denn bisher hatten die Spurs noch keinen geeigneten Nachfolger für ihren Superstar gefunden. Damit dürfte sich die Verhandlungssituation für den deutschen Rekordmeister deutlich verbessern, auch wenn beide Parteien im Ablöse-Poker zuletzt noch um rund 20 Millionen Euro auseinanderlagen.

FC Bayern: Entscheidung im Kane-Poker soll bis Mitternacht stehen

Nun könnte es jedoch zum Durchbruch im Kane-Poker kommen: Nach AZ-Informationen erhöhen die Münchner nun den Druck auf Tottenham-Boss Levy, Dreesen und Co. drängen bei ihrem Transferziel Nummer eins auf eine schnelle Entscheidung. Kane hatte zuletzt bereits klar signalisiert, nach München wechseln zu wollen. Von mehreren Seiten ist nun zu hören, dass am Freitag der entscheidende Tag bei den sich hinziehenden Verhandlungen sein kann.

Bayern will nicht länger warten und soll Levy ein Ultimatum bis Mitternacht gestellt haben – bis dahin soll eine Entscheidung getroffen werden. Sollten sich die Spurs dann gegen einen Abgang von Kane entscheiden, würde sich der FC Bayern wohl nach Alternativen fürs Sturmzentrum umschauen.

Damit stehen die entscheidenden Stunden im Poker um den Briten an. Das neue Angebot der Münchner soll sogar bei 100 Millionen Euro (inklusive Boni) liegen. Sollte Kane in diesem Transferfenster nicht in die bayerische Landeshauptstadt wechseln, wird der Stürmer 2024 ablösefrei nach München kommen. Ein Szenario, dass Tottenham jedoch vermeiden möchte.

Der nahende Véliz-Transfer ist ein weiteres Indiz dafür, dass der FC Bayern möglicherweise bald einen neuen Königstransfer vermelden kann. Die Causa Kane in München, sie wird immer heißer!