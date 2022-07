Supercup: Welcher FC-Bayern-Neuzugang kann auf die Startelf hoffen?

Von den fünf Neuzugängen des FC Bayern fehlt Mathys Tel im Kader für den Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig – seine Spielberechtigung steht noch aus. Wer sonst die größten Chancen auf die Startelf hat.

München/Leipzig - Vom Quintett der Neuzugänge reiste ein Quartett im Bayern-Kader mit nach Leipzig zum Supercup (20.30 Uhr, Sat.1, Sky und im AZ-Liveticker).

Der Jüngste, Mathys Tel, fehlt als einziger, der (bislang) fünf Neuzugänge, die insgesamt 137,5 Millionen Euro Transferausgaben (ohne die möglichen Bonuszahlungen) gekostet haben. Nicht, weil der Franzose Tel den Anschluss verpasst oder seit seinem Trainingseinstieg am Dienstag nach dem Wechsel aus Rennes enttäuscht hat – ganz im Gegenteil.

Der 17-jährige hat schlicht noch keine Spielberechtigung von der Uefa erhalten. Bei Wechseln von Minderjährigen muss darüber ein Verbandsgremium entscheiden. Der Treppenwitz: Die Kommission tagt nur alle 14 Tage – in Zeiten von Videokonferenzen eine Farce.

FC Bayern rechnet gegen Frankfurt erstmals mit Mathys Tel

Doch an der Säbener Straße nimmt man's locker. "Das ist nicht groß dramatisch", meinte Trainer Julian Nagelsmann: "Nach vier Tagen Training mit uns wäre das Spiel für Mathys ohnehin vielleicht zu früh gekommen. Er ist ein junger, mutiger Spieler, der sich auch etwas zutraut. Das gefällt mir. Bislang macht er es gut, er muss aber noch die höhere körperliche Intensität kennenlernen."

Die Bayern rechnen zum Bundesliga-Auftakt am Freitag bei Eintracht Frankfurt mit ihrem Sturmtalent, für das sie 20 Millionen Euro Sockel-Ablöse bezahlten. Über seine Neuzugänge sagte Nagelsmann am Freitag pauschal: "Sie machen alle einen guten Eindruck, haben sich gut eingefügt in die Mannschaft, da bin ich sehr zufrieden." Aber wer kommt für die Startelf infrage?

Neuzugänge in der Startelf: Sadio Mané hat die besten Karten

Sadio Mané (30 Jahre/32 Millionen Euro Sockel-Ablöse): Der vom FC Liverpool transferierte Offensiv-Star steht als einziger beim Pflichtspielstart bei Anpfiff auf dem Platz. "Die größten Chancen von Beginn an hat Sadio", erklärte Nagelsmann: "Man merkt, dass er ein Vollprofi ist. Er hat seine Belastung clever eingeteilt, dass er 100 Prozent fit ist, wenn es drauf ankommt. Er weiß, dass er gebraucht wird, wenn es wichtig wird." Mané wird nach dem Abgang von Solo-Mittelstürmer Robert Lewandowski zum FC Barcelona eine Doppelspitze mit Serge Gnabry bilden.

Matthijs de Ligt (22/67): Der Innenverteidiger gibt im Training schon lautstark Kommandos, präsentiert die erwünschte Boss-Attitüde. Doch während der US-Tour wurde ein Fitnessrückstand offensichtlich. Zurück an der Säbener Straße machte der Holländer Sonderschichten – reicht aber nicht ganz. Am Samstag wird Nagelsmann dem Ex-Leipziger Dayot Upamecano in der Abwehrmitte neben Lucas Hernández den Vorzug geben – noch.

FC Bayern: Wer ersetzt den verletzten Leon Goretzka?

Ryan Gravenberch 20/18,5): Der Ajax-Import Nummer eins kämpft im Mittelfeld um den Platz des verletzten Leon Goretzka (Knie-OP). Gravenberchs Wucht, Präsenz und das forsche Spiel nach vorne gefielen den Trainern, dennoch könnte Marcel Sabitzer an der Seite von Joshua Kimmich auflaufen. Für den Österreicher, bis zu seinem Wechsel nach München im Sommer 2021 RB-Kapitän, heißt es: Wenn nicht jetzt, wann dann?

Noussair Mazraoui (24/ablösefrei): Der Marokkaner, Ajax-Import Nummer zwei, ist die Lösung der Zukunft auf der Rechtsverteidiger-Position, aber noch dabei, sich zu akklimatisieren. Daher wird Benjamin Pavard den Vorzug erhalten – noch. Denn weil de Ligt künftig als Abwehrchef gesetzt sein wird, gilt der Franzose, der so gerne im Zentrum verteidigen würde, als Verkaufskandidat. Chelsea soll interessiert sein am Weltmeister von 2018 – bisher liegt kein Angebot für Pavard bei den Bayern vor. Ein Wechsel im August ist jedoch denkbar.