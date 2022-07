Merkwürdige Situation: Sabitzer beim FC Bayern in der Sackgasse?

Marcel Sabitzer gilt beim FC Bayern weiterhin als Verkaufskandidat – trotz ansprechender Leistungen in der Vorbereitung. Der Supercup könnte die letzte Chance des Österreichers sein.

München - Der Laimer-Transfer scheint festgefahren, keine der verhandelnden Parteien bewegt sich. Noch liegen rund sieben Millionen Euro zwischen der Forderung des abgebenden Vereins RB Leipzig (30 Millionen) und den vom FC Bayern gebotenen 23 Millionen (inklusive möglicher Bonuszahlungen) für den österreichischen Mittelfeldspieler.

FC Bayern: Marcel Sabitzer ist einer der Gewinner der Vorbereitung

An Laimer hängt auch die Personalie Marcel Sabitzer. Der 28-jährige Landsmann befindet sich momentan in einer merkwürdigen Situation bei den Bayern. Einerseits wird der Mittelfeldspieler von Julian Nagelsmann in höchsten Tönen gelobt. Nach den beiden einzigen Vorbereitungsspielen der Münchner auf der US-Tour gegen D.C. United (6:2) und Manchester City (0:1) schwärmte der Chefcoach: "Wenn man will, kann man ihn einen der Gewinner der Vorbereitung nennen." Auch die Trainingsleistungen von Sabitzer hob Nagelsmann hervor.

Dabei gilt der Österreicher seit dem umstrittenen Last-Minute-Transfer im August letzten Jahres für 15 Millionen Euro in München (noch) als Flop. Die erste Saison an der Säbener Straße verlief für ihn höchst unzufriedenstellend: Verletzungen, schwache Leistungen, kein Spielrhythmus – unterm Strich 25 Bundesliga-Einsätze (davon 17 Mal eingewechselt) und lediglich ein Tor. Zu wenig für Sabitzers Ansprüche, zu wenig für die Erwartungen der Bayern.

Sabitzer wird wohl im Supercup starten

Es hieß, bei einem entsprechenden Angebot sei er ein Verkaufskandidat. Auch, weil man mit der Ankunft Laimers fest rechnete. Ausgerechnet im Supercup in Leipzig am Samstag (20.30 Uhr, Sat.1, Sky und im AZ-Liveticker) dürfte der ehemalige RB-Kapitän, der ab 2015 insgesamt sechs Jahre bei den Bullen unter Vertrag stand, nun in der Startelf stehen, als Mittelfeldpartner von Joshua Kimmich.

Auch, weil der ansonsten gesetzte Leon Goretzka nach seiner Knie-OP noch eine wochenlange Reha absolvieren muss. Und Neuzugang Ryan Gravenberch (20), ebenfalls ein Sechser- bzw. Achterkandidat, ist noch nicht so weit für einen Startelfeinsatz. Das ist Sabitzers Chance, sich unverzichtbar und damit für diesen Sommer unverkäuflich zu machen.

Dann könnten die Bayern entspannt ein Jahr auf Laimer warten, ihn erst 2023 nach dessen Vertragsende bei RB ablösefrei unter Vertrag nehmen. Doch Nagelsmann will ihn sofort. Steckt Sabitzer damit in einer Sackgasse?