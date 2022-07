"Einer der besten Spieler der Vorbereitung": Bayern-Trainer Julian Nagelsmann mit Extralob für Marcel Sabitzer

Der Bayern-Trainer hebt nicht nur die Leistung des Österreichers im Test gegen Washington hervor. Ist Sabitzer nach einer verkorksten Saison beim Rekordmeister angekommen?

München Für Julian Nagelsmann gibt es schon jetzt einen großen Gewinner der Vorbereitung beim FC Bayern München: Marcel Sabitzer. Der Österreicher, der in der vergangenen Saison eher zu den Verlierern der Spielzeit gehört hatte, wurde nach dem lockeren 6:2-Sieg gegen Washington von seinem Trainer nur so mit Lob überschüttet.

Er habe schon immer gewusst, dass Sabitzer ein brillanter Spieler sei, sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz. Mittlerweile, und das könnte für seine Zukunft in München entscheidend sein, sei der Österreicher "selbstbewusster". In der letzten Saison wollte Sabitzer viele Situationen mit einem Rückpass lösen. Das sei nun anders, so der Bayern-Trainer.

Nagelsmann über Sabitzer: Bester Spieler der Vorbereitung

"Ich freue mich auch, weil er getroffen hat. Den Schuss hätte man zwar auch halten können, aber das ist unterm Strich egal. Tor ist Tor", sagte Nagelsmann mit einem Schmunzeln. So klar wie das Bayern-Ergebnis im ersten Testspiel der Saison fiel auch seine Bewertung zu Sabitzer aus: "Er ist einer der besten Spieler in der Vorbereitung bislang."

Zuletzt standen die Zeichen bei Sabitzer und dem FC Bayern noch auf Trennung. Ein möglicher Sabitzer-Ersatz wurde mit Konrad Laimer (RB Leipzig) bereits ausgemacht, doch ob der Wechsel zustande kommt, ist noch völlig offen.

Nach der Verletzung von Leon Goretzka hat Marcel Sabitzer aktuell scheinbar gute Karten, um an der Seite von Joshua Kimmich im Mittelfeld zu spielen. Ajax-Neuzugang Ryan Gravenberch wäre die andere Alternative.